沈銘鏡，1936年出生於苗栗的後龍，祖父是當地著名又有愛心的漢醫，成為他日後行醫的典範！1954年他被保送進入台大醫學院，在他醫科六年級時，父親因心臟病過世，七年級時疼愛他的祖父也接著離去，雙重的打擊讓他誓願要作一個醫病也醫人的良醫！

1961年沈銘鏡自台大畢業，先到台大的實驗診斷科跟隨劉禎輝教授學習，一開始教授要他共同參與蛇毒研究的實驗，開啟了他對血液凝固與止血方面的興趣，而劉教授看病人很仔細，問病史紀錄都非常完整，對他後來的看病人有很大的影響。由於研究血液學，沈銘鏡自然就接觸了白血病和惡性淋巴腫瘤的治療，1971年到1973年間他得到中華醫藥董事會（CMB）的獎學金，到美國南加大醫學院進修，學習新的腫瘤和血液疾病的治療技術和方法。由於他的表現獲得指導教授Samuel. I. Rapaport的賞識，破例給他薪水並延期研究一年，他也發表了六篇非常優秀的論文。回國後，他全心投入改善台灣血友病患的治療環境，1984年他成立了第一個｢血友病醫療中心｣在台大，從此全台灣的血液疾病醫療人員有了在職訓練的機會，他也促成血庫的評鑑工作，終於讓｢血牛｣在台灣社會逐步消失。

1988年沈銘鏡接任台大實驗診斷科和台大醫事技術系主任的職務。1998年他成立｢中華民國血友病協會｣擔任第一任理事長，經常帶領患者出國參加國際的病友活動。2004年他從服務滿四十年的台大醫院退休，他雖已被公認對台灣的血友病患有重大的貢獻，但他覺得作的還不夠，所以在彰化基督教醫院邀請下，他前往彰基創立了中部第一個｢血友病醫療及血栓中心｣，並開設了特別門診，繼續為病人服務，2009年他獲頒｢醫療典範獎｣，但更令他高興的是兩個兒子都選擇血液醫學領域，繼承他救人的志業！