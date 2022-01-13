普丁（左）扭曲歷史而說烏克蘭是大俄羅斯的一部分，並裝作會侵入烏克蘭的是西方國家，這正是一種與中國相同的歷史解釋戰。示意圖／擷自CCTV新聞影片

一、普丁與習近平為何要「扭曲歷史」？

最近華盛頓郵報在1月8日發表了一篇社論，強調普丁與習近平「扭曲歷史」要將其侵略烏克蘭及台灣加以合理化。

（一）台灣部分

有關台灣方面，社論說：台灣，雖然一些中國人於7世紀就前往定居，人數卻遠遠不及原住民。1642年，這座歐洲人稱為「福爾摩沙」的島嶼被荷蘭東印度公司控制，20年後改由中國的叛軍接管，被當成反清復明基地，直到1683年才被滿族政權統治長達2世紀之舊。但在1895年，中國甲午戰爭失敗，台灣被割讓給日本，又於1945年二戰結束後，納入蔣介石政權。

但是在去年7月，習近平在共產黨百年黨慶發表演說，宣示「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是中國共產黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望」，在他眼中，台灣只是一個叛離且必須盡快與大陸統一的省分。

（二）烏克蘭部分

至於烏克蘭，該社論說：俄羅斯、烏克蘭都起源於9世紀維京國家基輔羅斯（Kyivan Rus），但13世紀蒙古入侵後，兩國分別走往不同方向。現在烏克蘭大部分地區接受波蘭及立陶宛統治400年，發展出獨立的語言及宗教；儘管烏克蘭在18世紀末遭崛起的俄羅斯帝國併吞，沙皇也試圖壓迫其語言及國家的認同，但最終仍宣告失敗；1917年俄羅斯革命爆發，烏克蘭宣布獨立，雖於1922年被迫加入蘇聯，1940、50年代卻開始反抗，直至蘇聯1991年垮台時，超過92%烏克蘭人投票支持獨立。

但是面對這樣的歷史，普丁卻說「烏克蘭甚至不是一個國家（state）」，2021年7月他發文宣稱「俄羅斯與烏克蘭人是同一個民族、同一個整體」，但邪惡外國勢力、激進份子及新納粹主義者推行「反俄計畫」，誘使烏克蘭脫離莫斯科羽翼下的正當地位。

從以上所述來看，普丁與習近平最近的合作中，顯然普丁要藉習近平的台灣論來展開其與西歐及美國之間的國際謀略。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）與中國國家主席習近平的接近，其實目的之一就是「扭曲歷史」，以合理化對烏克蘭及台灣的侵略戰爭。

二、如何看待俄羅斯？

其實，最近中國因為習近平的惡搞，而使中國經濟下滑，對台灣是否開戰？在其科技不如美國的情形下，除非習孤注一擲而採取極端不合理的行動，否則短期內發生的可能性不大。但是台灣人對於俄國的印象大概就是：共產黨的崩潰之後，俄國成為國協，此外對於俄國的了解不多。但是最近有個美國作家叫Christian Brose，他寫了一本書叫做The Kill Chain。該書中對俄國軍事的發展與資訊戰做了一些震撼人們知見的看法。吾人簡介如下：

（一）對於烏克蘭危機，美國是否靠得住？

俄國在有關烏克蘭的情勢上面始終沒有放棄其強硬的態勢，其原因是因為俄國看透了美國的抑制力量的界限。在2014年，俄國合併克里米亞時，美國國防部已目擊了俄軍的實力。在2014年俄國合併克里米亞的時候，美國的軍事家們就檢驗俄軍的實力而在國防部與聯邦議會已經開始擴展開來而有著如下的認識： 美國假如與俄國最新的軍隊作戰的話，或許會輸，實際上也可以說是俄羅斯會勝。

（二）從克里米亞被併吞所得到的認識

該書說：「這不是華盛頓政界所想所描寫的俄國軍隊。具有高性能的武器，例如像利用電磁波的電子戰爭系統、妨礙通信、防空系統精準的長程飛彈等等，而且這些幾乎都比美軍所裝備的性能更好。被稱為小綠人（the Little Green Men）的俄羅斯的特殊部隊能夠非常有效地使用這些武器，並展開快速而精密的戰鬥，這本來是長久以來只有美軍才能擁有的戰力。有關小綠人這個俄羅斯的特殊戰鬥部隊之戰鬥能力從烏克蘭軍隊的相關人員是可以取得證言的：「小綠人用電波妨害，使烏克蘭的軍隊的無人機墜落。用電波妨害使烏克蘭軍隊的飛彈彈頭的保險絲變成無能力攻擊，飛彈即使命中目標，但不會爆炸，飛彈沒有破壞任何東西就撲通一聲地掉落地上。根據烏克蘭軍隊的證言，小綠人可以偵測到烏克蘭軍隊所發出的無線信號，然後用這些信號反過來攻擊烏克蘭軍隊。發射無線通訊後數分鐘烏克蘭軍隊的據點就會被火箭炮集中攻擊而被一掃而空。俄國的軍隊使用無人偵察機去識別裝甲車，並立刻用特殊砲彈攻擊裝甲車的上層，瞄準裝甲車最弱的部分，而把車內的士兵全部殺光。

俄軍會使用行動電話的定位資訊來進行暗殺動作，這是令人毛骨悚然的。俄軍為了暗殺烏克蘭軍隊當中最優秀的而有名的司令官，會找出這個司令官的行動電話的號碼，在他使用行動電話的時候推算出他的定位資訊，而使暗殺作戰成功。

當然，烏克蘭軍隊的司令官在軍事行動中，基於安全上的考量，不使用行動電話。但是，俄軍會假裝是烏克蘭當局的人，打電話給司令官的母親，而聯絡說：『你兒子在任務中受到很大的傷害』。慌張的母親就急忙打電話給司令官的手機，注意到電話打進來的司令官就回電。數秒鐘之後，還在通電當中的司令官就被火箭炮的砲火擊中而死」



美國作家Christian Brose及新書:The Kill Chain。示意圖／擷自網路，民報合成

三、俄國戰略與戰術的多元化

實際上，美國沒有政治資源以俄羅斯為對手，更何況沒有軍事的餘力。俄軍真正的實力是相當進度的，即使是美國也有著很難對它加以控制的一面。更且，只看戰場上的戰鬥能力是不夠的。俄國的參謀總長Gerasimov說過：「戰爭的規則本身改變了。」「為了達成政治的、戰略的目標，非軍事的手段的角色變成很大，在很多的情況之下，這種非軍事的手段比起透過武器之力量的行使更有效果。」

這就是所謂被稱為「Gerasimov doctrine」的現代戰爭之新規則。軍隊在地理上要在那裡展開？已經不是問題。即使在平時，縱然沒有具體的戰場，但要認為戰爭經常在發生著。所有的場所都是戰場，非軍事的手段例如駭客攻擊，透過社群網路放出假資訊，引起社會的混亂即是。

四、被俄國攪亂的美國與烏克蘭

被認為俄國介入美國的總統選舉之一事，大家仍記憶猶新。因為真假與詳細內容不清楚而使得美國總統大選當中，有所謂不法之勾當的這種陰謀論，就在美國到處開花。2021年川普總統的支持者混入華盛頓國會議事堂的事件，如果探究其遠因，應改說俄國所佈下的資訊戰正是開端。

烏克蘭在過去五年當中，好幾次受到駭客攻擊，而且曾受到大規模停電等的災害。在烏克蘭的車諾比核電廠（在1986年爆炸）的監視系統也產生故障。

對於烏克蘭的一連串的駭客攻擊之首謀者被認為是俄羅斯。從這種意義來說，俄羅斯已經透過一連串的網路空間來攻擊烏克蘭。但無法忽視的是西方國家並沒有辦法提出有效的對策。普丁扭曲歷史而說烏克蘭是大俄羅斯的一部分，普丁並裝作會侵入烏克蘭的是西方國家。這正是一種與中國相同的歷史解釋戰。



作者指出，俄國對烏克蘭始終沒有放棄其強硬的態勢。示意圖／擷自公視新聞2021.4.21影片

五、美國與西歐如何對付俄羅斯

如果從「Gerasimov doctrine」來看，西方國家或許有對俄國準備作戰的意識，但是如果思考到俄國開始具有凌駕美軍的實力的話，有關烏克蘭之情勢的發展之未來，可能無法立刻斷定會如何。這也是許多國際政治家說：如果會發生戰爭，烏克蘭會先於台灣的原因。