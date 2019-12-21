繁忙的城市生活讓人感到焦慮，總想找個遠離紛擾的綠洲，放鬆身心、安靜沉澱。在平鎮，可以親身感受大自然的綠意能量，並且為自己充飽電，邁開步伐再出發！圖／林冠良

從石門大圳休憩路廊出發，追逐樹葉光影，若是想要稍作歇息，前往充滿植披、採光極佳的餐廳享用早午餐，是補充體力的最佳中繼站。午後，悠閒漫步生態公園，再走到充滿童趣的溜滑梯多愜意；夕陽時分，最適合前往伯公潭紅磚橋，欣賞餘暉撫過百年紅磚的模樣；最後以職人沖煮的咖啡做收尾，一邊回味著今天餘韻無窮的旅程。

串聯歷史美景與生態 石門大圳休憩路廊

規劃完善的石門大圳休憩路廊，是平鎮在地城市生活中，一處親近自然的好去處。踩著自行車沿著大圳騎行，感受婆娑樹影隨風擺盪的姿態，或是帶著寵物在河畔散步，無時無刻都與大圳親密生活著。水渠的魅力不僅供應民生用水、灌溉田地，它更串聯了古今歷史與豐富生態，見證平鎮地區的旺盛生命力。

橫跨中豐路的輕巧曲線景觀橋，是路廊串聯的重要節點，簡潔寬闊的設計，以及安全的自行車牽引道，讓人們可以輕便地享受水岸風光。沿途也有巧妙融入地景的木質涼亭、步道，將人工感降到最低，隨處一望都是純淨蓊鬱的景致。在新光吊橋打通後，沿著老街溪上游右岸，延伸串聯老街溪平鎮段三崇橋至石門大圳長達9.6公里的自行車道，將溪畔美景盡收眼底，用適合自己的節奏暢遊八字圳及石門大圳步道系統。未來在老街溪中壢開蓋段完成後，更可享受完整的自行車追風路線、飽覽水岸風光。

沉浸在森林之中 About Life生活食光

作為輕旅行補充體力的中繼站，「About Life生活食光」能夠提供充分的能量。店裡空間被綠色植披所包圍，並透過大面積玻璃窗與挑高隔間，將陽光迎進室內，彷彿踏入森林裡的小木屋。看著牆上掛著一幅幅哈利波特魔法學院的海報與魔杖，好似進入了魔法世界，來到這裡不妨穿上店家提供試穿的魔法袍，唸著神奇咒語，看看下一秒會變出什麼新鮮事。



室內採光通透，並運用植物造型的裝飾，為空間增添綠意氛圍。圖／林冠良

猶如魔術般登場的佳餚，更是店家的用心傑作。「雲朵蛋奶油厚培根義大利麵」將打發蛋白烤過後包覆著麵團，接著蓋上培根、打上蛋黃，進化版的蛋奶培根義大利麵誕生。建議先從外層的蛋白開始品嚐，接著將所有材料混和，與麵體拌勻後再次入口，蛋液與奶油交織而成的醇香，著實令人驚豔。甜點「法式吐司磚」選用核桃風味吐司，淋上甜度恰到好處的楓糖漿，越咬越香醇。佐餐飲品推薦嚴選的紅茶特調，例如「嵐韻鴛鴦拿鐵」、「烤布蕾鮮奶茶」，每一口都能嚐到獨特風味。



「雲朵蛋奶油厚培根義大利麵」造型獨特又美味兼具。圖／林冠良

走進自然教科書 鑊篤陂塘生態公園

滿足肚皮也要滿足心靈，來到「鑊篤陂塘生態公園」沿著橢圓形的生態池漫步，比起制式僅供觀賞的池塘，這裡多了些許不造作的自然美好。依著指示牌的導引，公園動線就像小寫字母「b」，下半部為埤塘，上半部則是景觀步道，從埤塘往步道走，是連續上升的緩坡，依著地形建在坡上的透明溜滑梯，是孩童心中的歡樂城堡。步道最高點連結石門水圳山仔頂段，在天氣晴朗的午後，最適合用單車乘著涼風來認識腳下這片土地。



埤塘上的網狀浮島，聚集多樣水生植物、生物，自成一格生態圈。圖／桃園市政府提供

鑊篤陂塘生態公園不僅是休閒場所，更是大自然寶庫，周邊擁有多樣性灌木、植披吸引鳥類駐足，牠們在樹叢間啁啾、在藍天中飛舞，模樣多可愛。生態埤塘中的浮島，提供鳥兒休憩場所，種植於上的水生植物能淨化水質，也增加了浮游生物的數量，彼此環環相扣，形成一個小規模的生態群落。埤塘畔的香花植物也因環境優渥，開得特別嬌艷，歡迎著前來漫步的人們。



依著坡度而建的彩色溜滑梯，是小朋友最愛的遊憩場所。圖／桃園市政府提供

見證百年的屹立不搖 伯公潭橋

起源於龍潭的老街溪，流經平鎮、穿過中壢、大園，擔負著串連桃園生命力的任務。在老街溪支流大坑缺溪與南勢溪的匯流處，水面寬闊、形狀像水潭，岸邊還有三座伯公廟守護著，因此稱為「伯公潭」。跨越大坑缺溪上所建的紅磚糯米拱橋就是伯公潭橋，拱門造型優美，歷經百年歷史仍舊屹立不搖。這座客家先民建置的百年糯米橋，與後來增設的紅磚意象梅花布馬橋相互輝映，像是為時代變遷寫下紀錄的字句。



造型優美的伯公潭橋，歷經百年風霜，依舊不減魅力。圖／桃園市政府提供

站在梅花布馬橋上望著流水潺潺，傾聽著微風低語地方故事，平鎮地區的百年風華，依舊持續流動著生命力。梅花布馬橋左岸有層層樹蔭相伴的步道，漫步其中感受親水河岸的美好。遙想先民在此拓墾、築水圳留存的歷史文化，與三間水頭伯公廟、百歲伯公潭橋的相依相偎，構成此區最精彩的歷史篇章。



層層樹蔭相伴的步道，漫步其中擁抱自然的美好。圖／林冠良

品嚐職人專注的風味 豆豆先生自家烘焙咖啡館

走進暖色調的「Mr.DODO豆豆先生自家烘焙咖啡館」，只見老闆葉青華站在吧檯，眼神專注地使用賽風壺，沖煮著核桃木色的液體，細細掂量著時間，再將香醇咖啡倒入杯中，端至每個客人期盼的眼前。擁有極為堅持的職人精神，店家對咖啡的獨門哲學，不斷吸引新客上門、老顧客的死忠追隨。「店內使用半熱風烘豆機，可以觀察豆子狀態，烘出理想的味覺層次。」因此，只需嚐一口便能理解職人的堅持，中度烘焙的咖啡保有當地風土特色，帶點微微酸甜感，一併在齒頰間化開。



老闆葉青華專注沖煮、掂量時間，每一杯咖啡都注入龐大的熱情。圖／林冠良

經常走訪咖啡豆產地，葉青華熱愛朝聖各國精品手沖咖啡，因此來到這裡，除了嚐咖啡之外，也很適合聊咖啡，「我們不僅要販售好咖啡，也要將如何呈現美味的方式告訴顧客。」不論豆子的特性是野性奔放、濃郁果香或清爽雋雅，店家都樂於分享，只為讓大家都能認識它們的風貌。



特別設計的餐點，美味卻不搶咖啡風采。圖／林冠良

※本文轉載自《桃園誌》No：54