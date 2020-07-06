昨天是7月5日，對維吾爾民族來說，這一天是他們的民族受難日，民族傷心日，也是中國政府民族政策的失敗，是現代文明的背叛。正如世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提指出：「7月5日，是我們東突厥斯坦不能忘卻的『烏魯木齊大屠殺11周年紀念日』，中共政府在『七五事件』上，致使維吾爾族成千上萬抗議者被殺害，被迫失蹤或受傷，是中共政府針對維吾爾族學生和平抗議活動的殘酷鎮壓，也是中國政府對維吾爾民族的犯下的累累血案。」

「七五事件」真相

2009年的「七五事件」，起因是廣東韶關旭日玩具廠鬥毆事件中，幾名維吾爾族人在衝突中被殺害，而當地政府與警察未能保護好維吾爾族工人的安全，從而造成他們被暴民殺害。這不幸的慘案傳到烏魯木齊，引發了維吾爾民眾的極度憤懣。7月5日下午5點，幾千名維吾爾族學生，步行去烏魯木齊市人民廣場，抗議表示對中國政府處理韶關事件的不滿與憤怒，示威學生表示：中國政府無視維吾爾人正常的工作與生活，是中共政府長期的民族歧視政策所致。學生們在烏魯木齊展開大規模的和平抗議活動，呼籲中國政府公正對待維吾爾民族的工作與生活，要求中共政府尊重維吾爾民族的權利和自由。

當維吾爾學生與市民的和平抗議隊伍抵達人民廣場時，遭遇警察和武警的強力鎮壓，武力驅散與逮捕。當示威活動群體不服與抗議時，衝突加劇，局勢急速升級，最終中國當局對抗議者進行了殘酷血腥鎮壓。武裝鎮壓持續數日，造成數百學生市民的死亡，數千學生市民傷殘與失蹤。

「七五事件」後，中共地方政府迅速採取緊急宵禁令，維吾爾地區持續數月通信中斷，互聯網和移動電話被全面限制，嚴阻該地區信息流通。為此，中共政府採取了極端政策，對事件發生地採取嚴控與鎮壓，至此，在很長一段時間內，整個世界無法與血案事件地通信與聯絡。

據迪里夏提介紹：「七五事件」對維吾爾民族造成的傷害，淒慘而深重，難以言表：

1、血案事件中，大赦國際和維吾爾人權組織曾對目擊者進行了採訪，得出結論是：中共武警部隊在武力驅趕與逮捕期間，使用了實彈，直接導致了大量的維吾爾人死傷，中國政府至今隱瞞了慘案造成的死傷數據。

2、血案事件後，相當一段時間中，中國警察挨家挨戶搜查與抓捕所謂的涉案者。據人權觀察組織發布的一份報告表明，有數據可查，事件後逮捕的維吾爾族學生與市民案件有43例，而實際的估計遠遠超過此數字。

3、血案事件後期效應，一批維吾爾學者為此紛紛站出來批評中國政府，蔑視政府的武力鎮壓與長期的民族政策錯誤，為此這些人招致長期的政治迫害，比如：歐洲理事會2019年哈維爾人權獎獲得者伊力哈木•土赫提就是其中之一。



世維會主席多里坤•艾沙在演講。圖／田牧提供

多里坤：中共對維吾爾民族犯下的「危害人類罪」

世維會主席多里坤·艾沙指出：「2009年7月5日在烏魯木齊發生的大屠殺，是中國政府將其對維吾爾人的政策從壓迫和歧視，升級為全面同化乃至人口大屠殺的時刻。」

他還表示：「過去30年來，中國政府一直在系統地摧毀與鎮壓民主與人權的聲音，1989年北京『天安門大屠殺』，2008年鎮壓藏族抗議者的拉薩『三一四血案』，2009年鎮壓維吾爾人的『烏魯木齊大屠殺』，及2020年為了鎮壓香港人制定的《國安法》等等，我們都會深切關注。今天全世界都目睹了香港人民眼下遭遇的命運，與我們維吾爾民族是一樣的。我們強烈呼籲國際社會，必須改變現狀，從沈默中驚醒過來。倘若國際正義力量的不作為，採取綏靖主義政策，任憑中國獨裁專制政權為所欲為，草菅人命，那麽北京的『六四屠殺』，維吾爾人的『七五紀念日』，藏人的『拉薩三一四事件』，將會在人類社會不斷持續重演，甚至會造成更廣泛的危害人類罪行。」

多里坤呼籲：「我們希望歐洲各國領導人和政策制定者，與美國同步，勇敢地站出來，採取強有力的具體行動，將聲援與決議上升為立法立憲，精準打擊與懲戒中國政府機構與官員犯下的危害人類罪行。」

廖天琪：中國人是否應該對「七五事件」反思

國際筆會和平委員會副主席廖天琪說道：作為中國人，看看今日動蕩的世界，每一件，每一事，都離不開中國這主角，維吾爾「教育營」人權問題，香港國安法提前結束「一國兩制」問題，武力恐嚇台灣安全問題，中美貿易衝突，襲擾全球的新冠病毒首發地等等。就「七五事件」而言，對比新近發生在美國的「弗洛伊德案」，美國政府是如何面對與處理人民示威抗議運動的？川普總統一度動用國民警衛軍鎮壓，卻遭遇參眾兩院反對，遭遇前四任老總統的批評，遭遇國防部、及軍隊最高指揮官的抵制，這就很能說明問題了。中國的官員，中國的軍人，為什麽不站出來抵制這樣的危害人類罪命令呢？

她還指出：美國媒體在討論美國的「制度性、系統性種族歧視」問題，我認為：中共政府對維吾爾，對西藏等，長期採取了種族歧視的民族政策，同化與消除民族語言、文化，甚至限制宗教信仰等，搞這種納粹集中營管理，這就是典型的「制度性、系統性種族歧視」，中共政權一再挑戰人類社會的道德倫理底線，以中國人的名義犯下反人類罪，製造民族仇恨和分裂。這難道不能引起中國人的普遍思考與討論？

廖天琪嚴肅地表示：中國人是不是應該思考一個嚴峻的問題，中國人民難道不應該與中共政府劃清界限，政府接二連三拒絕人類的現代文明，抗拒自由民主的價值觀，中國人民為什麽要替中共政府背這樣的黑鍋？中國人應該警醒了，站到民主自由的世界文明這一邊來!

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德國巴伐利亞州議員馬庫斯·林德斯帕徹在活動上演講。圖／田牧提供[/nop]

德國慕尼黑「七五事件」紀念活動

7月4日，歐洲東突厥斯坦聯盟在德國慕尼黑組織了示威抗議活動，紀念2009年烏魯木齊發生的「七五事件」。

活動由世維會主席多里坤•艾沙主持，出席活動的有聯邦德國國會議員瑪格麗特·鮑斯（Margarete Bause）、巴伐利亞州議員馬庫斯·林德斯帕徹（Markus Rinderspacher）、世界受威脅民族協會德國負責人烏爾里希•德利烏斯（Ulrich Delius），及部分歐洲東突厥斯坦聯盟盟員和世維會會員等，鮑斯國會議員、林德斯帕徹州議員、德利烏斯等，均在現場發表了慷慨激昂的演講，他們呼籲國際社會關注與聲援維吾爾民族的人權狀況，堅決支持維吾爾人民不忘血案，堅持抗爭，昭雪沈冤，爭取早日實現維吾爾民族的自由民主獨立事業。



世界受威脅民族協會德國負責人烏爾里希•德利烏斯在活動上演講。圖／田牧提供