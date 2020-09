推薦序

這是一本非常重要的書。在地社區的失落與隨之興起的民粹式民族主義是全世界的問題。在逐漸國際化的世界,讓人訝異的是,解決問題的答案所要採取的形式是擁抱「附近的地方,也就是社區,而不是較遠的地方」。—羅伯特‧席勒(Robert Shiller),諾貝爾經濟學獎得主、《釣愚》(Phishing for Phools)共同作者

很少有經濟學家能像拉詹那樣出色的橫跨政策和學術圈,而且更少人對世界經濟誤入的歧途一直有正確的看法。拉詹最新的書提醒我們在地社區的重要性,這是把在鄰近區域生活的人緊密連結的社會聯繫。他認為,我們不僅需要在國家與市場間取得平衡,還需要讓市場與國家和社區取得平衡。拉詹提出一個大膽原創的願景,讓我們對民主制度弊端的討論出現明顯的進展,並將討論轉移到新的領域。—丹尼‧羅德里克(Dani Rodrik),哈佛大學教授、《全球化矛盾》(The Globalization Paradox)作者

對資本主義的演變、根基與未來有獨到而驚嘆的見解。拉詹綜觀歷史,充滿說服力的指出,傳統在經濟和社會發展上只劃分國家與市場,會忽視社區這根第三支柱的關鍵角色。因此,不論是擁護一個更大、更集權的國家,或是追求市場自由的保守分子,全都忽視建立繁榮而平衡社會關鍵的部分。這是一本具有劃時代意義的深刻論述。—肯尼斯‧羅格夫(Kenneth Rogoff),國際貨幣基金前首席經濟學家

在過去,每項科技革命都有顛覆性,會引發社會反應,最終帶來社會轉變,因此使科技發揮最大的功效。1970年代初期以來,我們經歷資通訊科技革命(Information and Communication Technology Revolution)。拜微處理器及個人電腦之賜,巨量運算(mass computing)得以普及,才能促成這場革命。如今,這方面的科技囊括人工智慧、量子計算,觸角更伸到國際貿易、基因療法等,使這些領域更加擴大。由於商品、服務、資本及人力市場日益融合,資通訊科技革命跟著傳播到世界各地。每個國家都經歷過這樣的顛覆,而且不時遭遇毀滅性的風暴,像是2007至2008年的全球金融危機與隨之而來的經濟大蕭條。現在我們看到的則是極左派和極右派的民粹反應,然而必要的社會變革尚未發生,這也是為何很多人對未來感到絕望。我們正處於人類歷史上的關鍵時刻,一旦選擇錯誤,人類經濟發展的列車就可能脫軌。

本書就是要探討支撐社會的三大支柱,以及如何讓這三根支柱保持平衡,社會才得以繁榮興旺。其中兩根支柱想必大家都知道,那就是國家和市場。探討這兩根支柱的書籍已經汗牛充棟,有些書認為國家最重要,有些則傾向市場很重要。但全都忽略第三根支柱:社區,也就是社會層面。我希望重新引起討論。如果科技的快速轉變或經濟災難(如蕭條)使其中一根支柱變得太弱或太強,那就會失衡,而社會必須找到新的平衡。過渡時期也許會很痛苦,但過去社會一次又一次的通過考驗。本書要探討的核心問題是,我們如何面臨持續顛覆的科技和社會變革,讓三大支柱恢復平衡。

我認為,今日世界各地很多經濟和政治問題,包括民粹式民族主義和左派激進運動的興起,都可追溯到社區的式微。國家和市場雙雙擴大影響力與勢力範圍,相形之下,社區面對科技變革猛烈不均的衝擊力道根本招架不住。重要的是,許多問題的解決方法就是讓功能失調的社區恢復健康,而非箝制市場。如果使支撐社會的三根支柱恢復平衡,不但對社會有利,我們賴以生存的自由市場民主體制才能長治久安。

拉古拉姆‧拉詹Raghuram G. Rajan。圖/擷自維基百科

拉古拉姆‧拉詹Raghuram G. Rajan 芝加哥大學布斯商學院金融學傑出講座教授( Katherine Dusak Miller Distinguished Service Professor of Finance)。2013年9月至2016年9月擔任印度央行(Reserve Bank of India)第23任總裁。《歐洲貨幣》雜誌(Euromoney)評選他為2014年最佳央行總裁。2003至2006年擔任國際貨幣基金會(IMF)首席經濟學家。2003年與Luigi Zingales合著《從資本家手中拯救資本主義》(Saving Capitalism from the Capitalists),之後的著作《金融斷層線》(Fault Lines)榮獲2010年《金融時報》高盛最佳商業圖書獎。

廖月娟 美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎。譯作繁多,包括《賈伯斯傳》、《你要如何衡量你的人生?》、《旁觀者》、《謝謝你遲到了》等數十冊。