推薦序

這是一本非常重要的書。在地社區的失落與隨之興起的民粹式民族主義是全世界的問題。在逐漸國際化的世界，讓人訝異的是，解決問題的答案所要採取的形式是擁抱「附近的地方，也就是社區，而不是較遠的地方」。—羅伯特‧席勒（Robert Shiller），諾貝爾經濟學獎得主、《釣愚》（Phishing for Phools）共同作者

很少有經濟學家能像拉詹那樣出色的橫跨政策和學術圈，而且更少人對世界經濟誤入的歧途一直有正確的看法。拉詹最新的書提醒我們在地社區的重要性，這是把在鄰近區域生活的人緊密連結的社會聯繫。他認為，我們不僅需要在國家與市場間取得平衡，還需要讓市場與國家和社區取得平衡。拉詹提出一個大膽原創的願景，讓我們對民主制度弊端的討論出現明顯的進展，並將討論轉移到新的領域。—丹尼‧羅德里克（Dani Rodrik），哈佛大學教授、《全球化矛盾》（The Globalization Paradox）作者

對資本主義的演變、根基與未來有獨到而驚嘆的見解。拉詹綜觀歷史，充滿說服力的指出，傳統在經濟和社會發展上只劃分國家與市場，會忽視社區這根第三支柱的關鍵角色。因此，不論是擁護一個更大、更集權的國家，或是追求市場自由的保守分子，全都忽視建立繁榮而平衡社會關鍵的部分。這是一本具有劃時代意義的深刻論述。—肯尼斯‧羅格夫（Kenneth Rogoff），國際貨幣基金前首席經濟學家

顛覆性科技的影響（摘自作者自序）

在過去，每項科技革命都有顛覆性，會引發社會反應，最終帶來社會轉變，因此使科技發揮最大的功效。1970年代初期以來，我們經歷資通訊科技革命（Information and Communication Technology Revolution）。拜微處理器及個人電腦之賜，巨量運算（mass computing）得以普及，才能促成這場革命。如今，這方面的科技囊括人工智慧、量子計算，觸角更伸到國際貿易、基因療法等，使這些領域更加擴大。由於商品、服務、資本及人力市場日益融合，資通訊科技革命跟著傳播到世界各地。每個國家都經歷過這樣的顛覆，而且不時遭遇毀滅性的風暴，像是2007至2008年的全球金融危機與隨之而來的經濟大蕭條。現在我們看到的則是極左派和極右派的民粹反應，然而必要的社會變革尚未發生，這也是為何很多人對未來感到絕望。我們正處於人類歷史上的關鍵時刻，一旦選擇錯誤，人類經濟發展的列車就可能脫軌。

本書就是要探討支撐社會的三大支柱，以及如何讓這三根支柱保持平衡，社會才得以繁榮興旺。其中兩根支柱想必大家都知道，那就是國家和市場。探討這兩根支柱的書籍已經汗牛充棟，有些書認為國家最重要，有些則傾向市場很重要。但全都忽略第三根支柱：社區，也就是社會層面。我希望重新引起討論。如果科技的快速轉變或經濟災難（如蕭條）使其中一根支柱變得太弱或太強，那就會失衡，而社會必須找到新的平衡。過渡時期也許會很痛苦，但過去社會一次又一次的通過考驗。本書要探討的核心問題是，我們如何面臨持續顛覆的科技和社會變革，讓三大支柱恢復平衡。

我認為，今日世界各地很多經濟和政治問題，包括民粹式民族主義和左派激進運動的興起，都可追溯到社區的式微。國家和市場雙雙擴大影響力與勢力範圍，相形之下，社區面對科技變革猛烈不均的衝擊力道根本招架不住。重要的是，許多問題的解決方法就是讓功能失調的社區恢復健康，而非箝制市場。如果使支撐社會的三根支柱恢復平衡，不但對社會有利，我們賴以生存的自由市場民主體制才能長治久安。

作者介紹



拉古拉姆‧拉詹Raghuram G. Rajan。圖／擷自維基百科

拉古拉姆‧拉詹Raghuram G. Rajan 芝加哥大學布斯商學院金融學傑出講座教授（ Katherine Dusak Miller Distinguished Service Professor of Finance）。2013年9月至2016年9月擔任印度央行（Reserve Bank of India）第23任總裁。《歐洲貨幣》雜誌（Euromoney）評選他為2014年最佳央行總裁。2003至2006年擔任國際貨幣基金會（IMF）首席經濟學家。2003年與Luigi Zingales合著《從資本家手中拯救資本主義》（Saving Capitalism from the Capitalists），之後的著作《金融斷層線》（Fault Lines）榮獲2010年《金融時報》高盛最佳商業圖書獎。

譯者介紹

廖月娟 美國西雅圖華盛頓大學比較文學碩士。曾獲誠品好讀報告2006年度最佳翻譯人、2007年金鼎獎最佳翻譯人獎、2008年吳大猷科普翻譯銀籤獎。譯作繁多，包括《賈伯斯傳》、《你要如何衡量你的人生？》、《旁觀者》、《謝謝你遲到了》等數十冊。