有一個事實是公開的秘密，大家怕犯眾怒，不想說也不敢說；但是秉持良心，我一定要說出國王新衣：現在台灣的疫情，就是新北市和台北市還在熱燒！星星之火，可以燎原，兩位市長政治能力可能很強，但防疫能力明顯不足，中央務必積極主動介入主導防疫工作，甚至接管防疫工作。

近日來，新北市和台北市的武漢肺炎確診病例佔全國八成五左右，新北市長和台北市長又和中央分屬不同政黨；柯文哲是典型台灣聯考制度下的產物，六十歲的人一天到晚拿台大醫科說嘴，是重考上台大醫科之後就沒什麼成就可以拿來說嘴嗎？柯文哲沒有公共衛生背景，身旁沒有公共衞生專業幕僚，全世界就他一個人最厲害？他以為他是台大醫生所以什麼都很厲害？他就是標準的沒實力又自以為很厲害的傢伙，厲害就要拿出防疫成績單來啊！近日台北市疫情加重，柯文哲只會每天砲打中央，砲打中央可以累積你參選總統的政治資本，但不會讓台北市的疫情變好啦！

中央要強勢主導接管

如果新北市和台北市疫情壓不下來，遲早往中南部燒，建議中央要強勢主導，強勢接管，不要因為是不同政黨就怕別人說閒話而不敢要求地方政府。

敬告柯文哲和侯友宜兩位市長，如果市長都做不好，防疫工作全台倒數兩名，雖說天下大亂，形勢大好，可以將責任推給中央，但是台灣人民的眼睛是雪亮的。

2003年馬英九愛將邱淑媞也是和當年的衞生署長涂醒哲處不好，邱淑媞也是砲打中央，大家撕破臉當然就不好意思求助，邱淑媞自己在台北市胡搞瞎搞，後來連馬英九親信葉金川都看不下去，從花蓮北上進到和平醫院處理，也成為當年的抗煞英雄；防疫不分藍綠，葉金川是當之無愧的抗煞英雄；當年高雄長庚醫院也曾疫情延燒控制不住，後來高層派人南下坐鎮指揮穩住。

實話實說，台北市和新北市民政治傾向較藍，民主政治就是自作自受的政治，現在全台灣疫情最燒的就是新北和台北，新北和台北就是病毒培養皿，全台灣就同一個中央流行疫情指揮中心，也只有一個台灣CDC，如果市民認為市長做的很好，那你們也怨不得别人！

新北和台北就是還沒有找到阻斷病毒傳播鏈的有效方法；不要自以為是，找理由沒用，把成果做出來！防疫工作都做不好，未來要做三小總統！和中央好好合作專心防疫，你們沒有比較厲害啦！

要守住移工群聚防線

武漢肺炎的年齡別死亡率差異非常顯著，未來最好的情況是總確診病例數下降，然後年輕人感疫比例提高，那死亡率就會大幅下降。

未來防疫醫療人員疫苗打完之後，不要去打什麼有錢有勢、社會賢達、軍人警察、公務體系，要去為長照中心、洗腎中心，和八十歲以上老年人施打疫苗。

新北和苗栗爆發移工群聚感染確診病例，一定要守住！因為移工普遍年輕，移工不死人，長照中心多老人，長照中心會死人，這就是公共衛生！

疫情在燒，打疫苗也不是馬上就可以產生抗體；專心抗疫，台灣人民的眼睛是雪亮的。