中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日公布，澳洲音樂家確診案，樂團共採檢30人、媒體採檢4人，全部都是陰性。圖／擷自疾管署youtube

澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）來台演出返澳後確診感染武漢肺炎（新冠病毒COVID-19），逾百名接觸者需隔離，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（12）日公布，已採檢48人，含樂團30人、媒體4人，全部都是陰性。

來台表演的澳洲音樂家布萊特狄恩，於2月23日至3月2日在台期間，除了2月27日曾至診所就醫外，2月28日在國家音樂廳及3月1日演奏廳演出，均入座觀眾席，並接受專訪。

陳時中今天在記者會上表示，澳洲音樂家他接觸者較多，接觸者共匡列418人，不需採檢的370人，已經採檢48人，全部都是陰性，146人需居家隔離，自主管理270人；樂團採檢30人，都是陰性，媒體12人，不需採檢8人，已採檢4人，也都是陰性。

此外，關於北部醫院群聚案，掌握指標個案接觸者共453人，共採檢405人，其中8人陽性（案35至38及案41、42、45、46），397人陰性，此院內感染案共9人確診，疫情沒有往社區擴散。

指揮中心指出，昨天國內新增445例相關通報，截至目前累計1萬5,413例（含1萬4,920例排除），其中49例確診（今天新增案49），分別為26例本土病例及23例境外移入。確診個案中，維持1名死亡、20名解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。