籃球高手喬丹的球鞋，也被中國山寨了，灌籃圖案一模一樣，還在市場上公開高調販賣。圖為籃球界傳奇人物麥可·喬丹，他的球衣、球鞋在芝加哥歷史博物館展出。擷自維基百科，民報合成

山寨簡稱盜版，或者稱假貨，中國是全世界公認的山寨王國，美國製造，從低階好萊塢影片被盜，到高級國防科學被拷貝，損失無法估計，簡單說，美國陷入失業，貧窮，多數產業就是被中國山寨打敗的。

所以美國人都知道，要買便宜山寨貨，就上淘寶網，但是，阿里巴巴被打壓後，「拼多多」一上台，就贏得山寨第一名寶座。

在中國，有一點良心的商人，製造山寨貨，尚知道隱匿，低調，低價，反觀沒良心的人搞山寨，不但高調，還反客為主，這才讓人憤怒，不敢恭維。

日本名牌無印良品，登陸有一段時間了，但是無法登記商標專利，因為同樣商標已經被登記，更慘的是，登記商標專利的中國無印良品，還一狀告上法院，經過纏訟後，真的無印良品輸了官司，而且還要賠償，在中國，真假實在很顛覆。

台灣也是受害者，有名的新竹米粉要登陸，才發現中國早有山寨版，妙的是，中國沒有新竹地名。

還有更離譜的是，籃球高手喬丹的球鞋，也被中國山寨了，灌籃圖案一模一樣，這款中國球鞋，在市場上不只公開高調販賣，山寨版廣告還壓過正版喬丹球鞋，老外廠家很火大，官司一直打，總是打不贏山寨，法院維護自己的山寨公司，以山寨為榮，判決文還具有創意的說：「中國公司的商標上，打的球是排球，不是籃球」，把美商弄到哭笑不得。

中國自稱邁進高科技大國，但是連鞋子、衣服、原子筆還要山寨，這樣的國家能作晶片嗎？

中共連政治也搞山寨

物質上或搞名牌山寨也就算了，現在，連政治也搞山寨，前幾天，台灣總統蔡英文以視訊方式，登上哥本哈根民主峰會，大談老共打壓民主台灣，打壓人權，這件事讓老共玻璃心碎滿地，老共女戰狼華春瑩說：「中國才是真正民主國家」，這句話震驚世界，很顯然，華戰狼並不清楚民主真實定義和條件，以為用嘴巴說了就算數，現在連山寨民主也不想拷貝試作，就要用嘴巴搶奪話語權，很簡單就可以判斷，老共無法受邀理由很簡單：（資格不符），中國雖大，但是還沒有一個國家瞎到把他列入民主國家，包含聯合國，如果老共也登上民主峰會，全世界才要眼鏡掉滿地，習近平未經十四億人投票，就要稱王稱帝，單單這一點，就不符合條件。

老共對國際批評，最直接反駁就是：中國式民主是精英民主，但是搞到最後就是一言堂，原因無他，幹皇帝比較沒責任，毛澤東時代，陪榜精英陸續被勞改，進牛棚，習近平有樣學樣，清洗打壓，精英個個無言，只好成就一個人的民主。

毛澤東洗腦下的共產黨，永遠相信「筆的力量大於劍」，他靠謊言騙到中國江山，相信矛盾哲學，他以為西方話語權來自宣傳，所以開始砸錢，收買西方媒體，以為謊言講多次就是真理，卻忘了真理也需要實證，老美有CNN，習近平也要搞一言堂CNN，老共統治中國七十年，有沒有民主，或有多少民主，問問被治理的中國人最清楚了，老共央視海外台，遍佈全球，天天大外宣，有沒有拿到話語權，自己最清楚了。

山寨鞋子至少可以價格低，穿上好幾天，但是山寨民主，卻壓根是假的，一小時就可以拆穿。

中國市井流行這樣的笑話：一個農民工存了一些錢，想做生意，結果被城市騙徒給騙了，積蓄沒了，投訴告官，也要不回來，一時想不開，就買了農藥打算輕生，可是喝了農藥，身體好端端，找賣農藥的理論，還被打一頓，才知道農藥不道地，根本喝不死，心裡更腦火，就去買了酒，打算解愁，沒料到卻喝死了，原來酒是假酒，比農藥更毒，普通酒可以喝死人，農藥卻非藥，喝不死人，在中國，處處山寨，也處處驚奇啊。

所以，戰狼吹捧自己民主，一點不臉紅，反正賣的是假貨，騙的是無知中國人。