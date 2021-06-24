美國國會眾議院共和黨領袖麥卡錫（House Minority Leader Kevin McCarthy, R-CA）2021年6月23日在國會山召開記者會，呼籲在新冠病毒溯源問題上問責中國。圖／擷自美國之音，李逸華攝

美國國會要求針對新冠病毒展開溯源調查的呼聲日益增高。一組由多位眾議院共和黨人組成的特別委員會預計下週召開聽證會，將就新冠病毒大流行起源的各種理論和說法邀請專家作證。此外，有共和黨領袖稱已將溯源追查重點聚焦武漢病毒所和中國解放軍。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（House Minority Leader Kevin McCarthy, R-CA）週三（6月23日）率領黨內領導層成員舉行記者會，呼籲國會兩黨共同採取行動，在新冠疫情的問題上向北京問責。

來自加州的麥卡錫指出，截至6月，新冠疫情導致60多萬美國人死亡，全球死亡人數高達380萬人。麥卡錫說，「我們需要為美國人民提供一條道路，讓美國人能為其親人失去的生命直接要求中國政府負責，那些生命是因為中國的謊言而喪生的。」

「我們要限制簽證，是的，我們還要施加制裁，這樣他們才會為其所為感到痛苦，」麥卡錫在記者會上說。

麥卡錫週一致函眾議院共和黨人，提出了一個由「八個支柱」組成的計劃，目的為在新冠疫情的真相掩蓋和溯源問題上向北京究責，其中內容包括對參與掩蓋疫情的相關人員施加制裁。

這八大支柱分別包括：解密與新冠起源有關的情報；禁止在中國或與中國進行功能增益研究；禁止國立衛生研究院（NIH）向中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮這些惡意外國政府提供資金；對世界衛生組織進行改革並對美國的醫學研究機構進行反間諜調查，以確定中、俄、伊朗和朝鮮政府對這些機構滲透的程度；繼續對新冠病毒起源進行調查；對那些在中國且與中共、世衛組織或其他國際組織有關聯的故意參與掩蓋新冠疫情的人實施經濟制裁與簽證和入境限制；放棄中國的主權豁免，使美國的受害者可以向中共進行索賠；把2022年冬奧會的主辦地點從北京移師他地。

眾議院多數黨黨鞭斯卡利斯（House Minority Whip Steve Scalise, R-LA）在記者會上發言呼籲，「國會必須深入全面調查新冠病毒的起源」。

斯卡利斯說，過去幾個月有愈來愈多證據浮上檯面，顯示病毒的起源很有可能來自武漢的實驗室，共和黨人不會再繼續無所作為。

他說，「眾議院共和黨人不會對此好整以暇地坐著等待，我們將持續要求眾議院議長佩洛西（House Speaker Nancy Pelosi, D-CA）在轄責所屬的委員會召開正式聽證會。」

「同時，我們宣布成立一個新冠病毒特別小組委員會，共和黨人將在下週就新冠病毒起源召開聽證會，」斯卡利斯說，「我們已經邀請了幾位頂尖的科學家作證，有些已經答應出席，我希望最終全部都能來。我們還將邀請曾針對不同層面的病毒起源進行調查的同僚出席作證。」

美國之音指出，這個新冠病毒特別小組委員會由眾議院共和黨人發起和組成。有關新冠溯源的聽證會將於下週二（6月29日）舉行。該小組委員會幕僚向美國之音透露，眾議院外交事務委員會首席共和黨議員麥考爾眾議員（Rep. Michael McCaul, R-TX）將出席作證。

同時作為眾議院中國工作組主席的麥考爾在周三的記者會上稱，這個世界需要知道真相。「正如我們所說，我們需要讓中國為此承擔責任，如果我們不這麼做，誰會呢？」麥考爾議員說。

由麥考爾所領導的眾議院中國工作組去年9月底曾公佈一份新冠溯源報告，內容提到病毒源自於武漢實驗室的可能性。

「在這份報告裡，我們提出了病毒來自於武漢一個四級生物驗室的可能性。把這些點都連接起來，不難吧？從那時候起，我估計它可能是從實驗室裡流出來的，因為愈來愈多的證據不斷出現，」麥考爾在記者會上說。

麥考爾在接受美國之音訪問強調，武漢實驗室和中國人民解放軍之間的關係將是他最關注的議題。

「我們調查的要素之一就是人民解放軍在實驗室的存在，為什麼軍隊從2017年就出現在那裡？還有，他們在實驗室裡做什麼？他們是否有違反生化戰訓練的規定？這些都是非常嚴重的問題，如果習主席不公開實驗室配合調查，我擔心我們永遠都不知道答案，」麥考爾說。



中國武漢病毒研究所。圖／擷自BBC中文網2021.2.3