現在起人民應該要像戒嚴時期對國民黨真相的揭露一樣，挖掘民進黨政府、政黨派系以及政客的真相，我們不能讓國家政權在不透明的方式下被秘密操控。圖／民報資料照

以前人們很習慣把「政治」定義為「管理眾人之事」。這是在專制政權下無形中養成的「牧民」心態。已經進入二十一世紀民主時代的台灣人，應該從這種無形的思想禁錮中解放。人民應該視政治為「管理政府、政黨及政客之事」才對。人民有管理政府、政黨和政客的能耐，才是進步的民主國家。

在戒嚴時期，國民黨全面壟斷政權，而且用恐怖統治手段，隱匿其政權不公不義的本質和結構，不但控制黨政軍情特、控制教育，也控制所有媒體，深怕真相一旦被揭穿，他們就沒法再用虛假的宣傳，繼續洗腦欺騙人民。這種情形，和中國共產黨今天用盡各種手段，包括屏蔽網路資訊流通的「金盾」，禁用Google、FB、LINE和某些關鍵字搜尋的禁止等，都為的是欺騙人民，掌控思想，以便「維穩」。說是維穩，其實是維護其專制政權邪惡的利益罷了。

民進黨權力中心已腐化成「殭屍蝸牛」

很幸運的是，在戒嚴時期，台灣就已經有眾多民主先進，風起雲湧，前仆後繼，發行很多被禁的「黨外雜誌」。這些雜誌常常刊出一些揭露國民黨醜陋真相的報導。民眾趨之若鶩。也因為這樣，國民黨政權慢慢被覺醒的人民所唾棄。經過數十年的犧牲奮鬥，2016年蔡英文當選總統，民進黨又贏得比過半還多很多的68席立委，終於全面執政。正當台灣人以為從此可以放心，幸福快樂地走上民主獨立的大道的時候，卻很快發現蔡英文的施政和用人，完全和選民的期待背道而馳。為什麼這個民主的歷史潮流，會有這樣的大逆轉？為什麼會有這樣肆無忌憚的背叛？難道蔡英文一個人就敢幹下這樣的背叛？民進黨中是否有不為人所知的臥底陰謀？為什麼過去拼命過來的諸多民進黨高層，對蔡英文的背叛，完全沒有反對的聲音？他們的台獨理想都是假的？或者他們的理想被權力慾腐化，而和蔡英文同流合汙了？或者他們當中很多人也是臥底的？這實在令人不敢相信。

如果民進黨高層權力中心已經變質腐化，成了「殭屍蝸牛」，那難道20萬民進黨員全都一起變質腐化？這些沒有掌握權力的黨員，再怎麼說也不可能有太多臥底的人。但是他們在列寧式政黨的權力運作下，常常只是被操控的羊群。2010年蔡英文當主席的時候，宣布選舉採用全民調，有半數黨員約7萬人退黨。使黨員人數從15萬降到8萬。那又如何？這除了使反對聲音更加沉寂，蔡英文和黨機器更加集權之外，黨員是完全拿她們沒辦法的。2017年9月18日黨員超過85%聯署赦扁的提案，在9月24日的全代會，由陳菊和蔡英文用詐欺性的議程安排和尿遁，就輕輕鬆鬆地擋下這個提案的表決。這85%的黨員，有甚麼反抗的力量或作為嗎？以前曾有人說要號召朋友加入民進黨，從而影響民進黨。看到這些例子，應該可以知道那只不過是一廂情願的想法罷了。2018年地方選舉，民進黨大敗，民進黨有改弦更張嗎？沒有！

我們又曾長期聽到人民對新潮流這個充滿神秘的黨中之黨，有很多的質疑。這個民進黨中最大的派系，其政治勢力、經濟實力和盤根錯節的人脈，已經發展到難以想像的地步。若說他們控制了民進黨，雖不中亦不遠矣。他們對蔡英文的倒行逆施，難道完全同意？或者他們是共犯結構？

選民才是真正能制衡民進黨的力量

2019年3月18日賴清德出乎意料之外，登記參選總統。接下來的3個月，讓我們看到民進黨中執委如何配合蔡英文一再作弊，終於作掉民意高度支持的賴清德。賴清德還被逼不得不在10月中旬到美國僑社，向蔡英文稱臣表忠。為什麼新潮流沒有支持同屬新潮流的賴清德？新潮流的權力運作是甚麼情形？是不是新潮流也和蔡英文同流合污了？而屬於新潮流的賴清德卻完全狀況外？

今天民進黨勢力，已經大到可以掌控台灣政治和主宰我們命運的程度。他們的金權運作和複雜人脈，以及思想理念，有太多令人不解的秘密。如果對他們沒有了解，也等於對民進黨不了解。這樣的話，人民又如何奢談管理政府、政黨和政客呢？

所以我認為，民進黨應該改革為更透明、更開放的政黨，人民有知的權力。如果他們不改革，不願透明化，人民現在起應該要像戒嚴時期對國民黨真相的揭露一樣，挖掘民進黨政府、政黨派系以及政客的真相。我們不能讓國家政權在不透明的方式下被秘密操控。如果以1300萬的選民總數來算，只占1%左右的民進黨員都無法主宰民進黨，那麼我們選民才是真正能制衡民進黨的力量。請選民深思熟慮，如果你不同意蔡英文這股逆流，請將立委選票投給堅持獨派理想、支持公投正名、制衡民進黨為獨派維繫命脈的喜樂島聯盟。