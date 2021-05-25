日前指揮中心公佈了多達723例確診病例，並澄清當日確診人數323例，其他400例為校正回歸，希望國人不要因為數字暴增而恐慌。

校正回歸的意義

所謂校正回歸，是為了讓數據更貼近疫情發展事實。但因為某些因素，如：PCR（核酸檢測）的檢驗時間不若快篩快速；行政流程尚需各地方政府整合、匯集數據，而指揮中心又必須在當日下午兩點公佈數據，導致有些個案不能趕上當日的公佈時程。然而，在公佈這些個案時，卻不能隨意地將其算在同一個日子中的確診人數，才會出現「校正回歸」。

以5月19日為例，當天指揮中心公佈確診人數為267例，「校正回歸」後的則為359例。其中相差的92例（359-267=92），便是當天進行PCR檢測，或其他因素沒辦法在下午兩點前確認和公佈者。但這92例在5月19日時就已染病，為表事實，不能將這些案例算在5月22日的確診人數。

「確診人數」本非實驗數據，而是一個個的生命

網路上也有學者質疑，數據公佈後怎麼還能更改呢？如以學術標準而論，研究數據應當精確無誤，但學者沒說的是研究時間較長、可以反覆確認，沒有立即公佈數據的壓力，自然不存在「需要校正」的問題。

但「確診人數」本非實驗數據，而是一個個的生命。指揮中心在龐大時間壓力和社會壓力下，已竭盡所能做檢測、集結全國防疫資訊，為了就是立即向國人公開報告。也正是指揮中心須及時向國人報告，才會導致需要做校正回歸。

回歸校正 避免假象

至於為甚麼要做校正回歸，而不能都算成同一天呢？原因很簡單，如果都算成今日確診，反而會讓疫情發展的事實失真，更容易造成民眾的誤會。為了讓疫情貼近發展事實，才利用校正回歸，把當天採檢的都算入當天確診人數，才不會有疫情大爆發的「假象」。

又換個角度而言，若今天公佈的人數多達723例而沒有進行回歸校正，便會讓疫情看似用不可控的速度大幅擴展，勢必造成民生、防疫物資的搶購，也會浪費許多資源在討論防疫發方案是否需要更加升級，讓民眾人心惶惶。然事實並非如此，防疫沒有失控、防疫級別目前也不需升級，更沒有必要在此時搶購物資。

校正卻引發鬼怪出籠

但指揮中心公佈消息後，果不其然，台灣最恐怖的「國民黨病毒」趁機作亂，以謠言風傳政府蓋牌。韓國瑜隨即在臉書上以嘲諷的方式煽動民眾，企圖消滅民眾對於中央疫情指揮中心的信任。

晚間在藍營政論節目中，藍營名嘴個個抓緊聲量，砲轟指揮中心：為了避免民眾恐慌而蓋牌，痛批此舉讓民眾失去對指揮中心的信任。但從來對指揮中心不信任的只有國民黨，透過混淆是非讓民眾造成恐慌的也只有國民黨。指揮中心公布的校正回歸，再次讓國民黨的鬼怪出籠，幾次下來都再再驗證國民黨只會扯後腿，根本「生雞蛋無，放雞屎有」。

不過，筆者也呼籲指揮中心，應針對這400例的足跡加以追蹤和公佈，協助有足跡重疊的民眾能做好健康管理，才能限制疫情的擴展，守住台灣人民的健康。