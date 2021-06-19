鄒濟勳，1913年生於中國湖南衡陽，1929年考入北平陸軍軍醫學校第22期，在校中成績優異，1934年以第一名畢業後，歷任南京中央醫院醫師南京中央陸軍軍官學校醫官，1937年再進入航空委員會空軍軍醫訓練班第6期受訓，畢業後調任宜昌航空站醫官，之後升任空軍軍官學校醫官，醫務所長、醫務科長等職務。1945年抗日戰爭結束，奉國防部軍醫署之命往海南島接收五所海軍醫院，1946年升任上海空軍醫院院長，1949年國民政府遷台他被派接任台南空軍醫院院長；之後入「革命實踐研究院」接受訓練，1953年又赴美國衛生勤勞學校受訓，1954年調任陸軍第四總醫院院長，再調陸軍第一總醫院院長，1959年調任榮民總醫院副院長並受軍醫少將階，1978年升任榮民總醫院院長迄1988年退休。他可說是一輩子在軍方醫院服務，盡忠職守的國防體系醫院管理階層，對軍陣醫療品質的提昇扮演相當重要的任務，他甚至在榮總期間也擔任兩蔣總統的醫療團隊召集人角色，可見他受黨國高層的重視。

鄒濟勳在榮民總醫院服務將近三十年的時間，在副院長任內協助院長盧致德發展院務，由於盧院長當時還兼任國防醫學院長，所以榮總的院務大都由他掌理，他從草建到茁壯的過程費了不少心血，除了硬體建設還先後成立了急診、門診手術、燒燙傷、神經醫學及小兒醫學五個中心，提升了醫療服務的品質。他也先後協助台中榮總醫院和高雄榮民醫院的設立，在榮總將工、勞保以及一般民眾納入醫療服務範圍，而非只是提供榮民的診療，使榮總成為替全民服務的全科醫院。又在榮總實施醫師專勤制度，改善醫師在外兼差的陋習，當政府推動中沙醫療團，拓展國際醫療外交時，他也派出榮總醫護人員投入支援工作，並在他的倡議之下組織「榮總人」社團，出版「榮總人月刊」，凝聚榮總員工同仁的向心力，在院長任內他同時擔任「中華醫學會」和「中華民國醫院協會」的理事長，鼓勵各大醫院的彼此交流互相學習交換經驗，他也參與社會公益團體擔任「惠眾」及「慶齡」醫學基金會的董事長，他同時還被選為國民黨的中央委員可見其在軍醫界的影響力，當政府要籌設陽明醫學院時，他也被邀請參與籌劃的工作！

1988年，鄒濟勳不幸因白血病及肺動脈梗塞併發心肺衰竭而逝世，享年76歲，他的家人和台北榮總、台中榮總的部屬，共同捐款一億兩百一十六萬元，成立了「財團法人鄒濟勳醫學研究發展基金會」資助醫事、技術、行政、工程、營養及社工等相關醫院有關人員的繼續教育、出國進修、參訪開會等費用，造福了榮總體系醫療人員更多進修研究的機會，他對軍陣醫學的貢獻長留在「榮總人」的腦海中！



1978年榮總創立電腦中心，鄒濟勳（中）主持按鈕式。圖／擷自榮總院史館網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集