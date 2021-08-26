清領時期，首任「巡臺御史」黃叔璥將其蒐羅之台灣相關文獻，以及抵臺後考察各地風土民情之調查報告與訪視見聞，寫成《台海使槎錄》一書。作為文學作品，台灣本土作家、評論家葉石濤將《台海使槎錄》與郁永河《裨海記遊》並列為台灣古典散文「雙璧」之作；作為歷史文獻，《台海使槎錄》也因黃叔璥彙整相關史料與詳盡的巡訪考察，成為台灣歷史與原住民研究的重要資料。

其中，《台海使槎錄》卷五至卷七所收錄的〈番俗六考〉，與卷八〈番俗雜記〉，因詳細記錄台灣的地理形勢、山川風貌、風土民俗，對當時的原住民，尤其是平埔族群的各方面皆有詳盡的描述與記載，可說是台灣史上首度對原住民、平埔族群的系統性紀錄，因而至今仍是相關研究與考證的重要可信文獻。

本書擷取〈番俗六考〉與〈番俗雜記〉獨立成書，由國家文藝獎得主、台灣文學大家宋澤萊，以及中央研究院台灣史研究所副研究員詹素娟攜手合作，以淺顯易懂的白話文逐句翻譯校註、文白對照，引領讀者跨越文言文門檻，細膩體會文辭之美；另以詳盡的導讀解說與附錄，呈現史料關鍵，以及台灣原住民、平埔族群研究的觀點與成果。透過文學與史學的對話，重新理解這一部台灣重要的古典散文與歷史典籍。



番俗六考原著作者黃叔璥（左）及白話翻譯宋澤萊（右）。圖／擷自網路，民報合成

原著作者簡介

黃叔璥 字玉圃，晚號篤齋，順天府大興縣人（今河北省大興縣）；生於康熙19年（1680），逝於乾隆22年（1757），享年77。於20歲通過順天府鄉試，30歲考取進士，取得功名後，先擔任繕寫文書、考察禮節等工作的太常博士，再任戶部雲南司主事，掌管錢糧、戶口稅課，然後到吏部文選司，主管文官升遷、獎懲與考績；又經推薦，擢任湖廣道御史，負責稽核刑名事務，並在康熙61年（1722），與滿人吳達禮一同成為康熙皇帝選派的首任巡視台灣監察御史。

白話翻譯簡介

宋澤萊 本名廖偉竣，雲林縣二崙鄉人，1976年畢業於國立台灣師範大學歷史系，而後於彰化縣福興國中執教，至2007年退休。1975年，發表「打牛湳村」系列備受矚目，另有重要作品《蓬萊誌異》、《廢墟台灣》、《血色蝙蝠降臨的城市》等，小說之外，亦有散文、新詩與各種論著，包括宗教、政治、文學與文化運動等，主編文化雜誌，對台語文的推廣與嘗試更不遺餘力。於2013年榮獲第17屆國家文藝獎。

導讀校註簡介

詹素娟 中央研究院台灣史研究所副研究員，專長領域為原住民史、族群史、區域研究與史學理論。相關論著有〈贌社、地域與平埔社群的成立〉、《大台北都會區原住民歷史專輯──凱達格蘭調查報告》、《舊文獻•新發現：台灣原住民歷史文獻解讀》、《台灣原住民史》，並編有《山海尋跡：台灣原住民族文獻選介》等書。