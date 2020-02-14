英模擬武漢人封城前逃亡路線，6萬人足跡遍及全球382城市，台北也在逃亡名單之內。圖/擷取自推特

新冠肺炎（COVID-19）確診病例持續增加，範圍遍及數十國，至今已有6萬多人感染，1千3百餘人死亡。雖然中國政府採取了封城及封閉式管理，但確診病例數持續攀升。英國南漢普頓大學（University of Southampton）研究團隊，透過手機和飛行資訊的大數據分析，整理出在封城措施開始之前，6萬名武漢人的「出逃」足跡。模擬結果顯示，全球382個城市都有武漢人的蹤影，病毒可能同時也被帶往海外。

模擬結果顯示，在封城前離開武漢的民眾，可能先後到過全球382個城市。研究團隊警告，主要的城市都位於亞洲地區，曼谷、香港、台北都榜上有名。而歐洲、美洲等大城市也不在少數，提醒各個城市得做好抑制病毒傳播的準備。

worldpop團隊建議，從現在開始到4月，針對大陸高風險城市和全球主要城市，應該要加強檢疫，才能有效阻擋病毒傳播。

因春節和疫情的影響，有500多萬人離開武漢，900萬人留在城內，民眾離開武漢之後的行蹤，受到關注。

美國疾病管制與預防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）說，大家對這種病毒所知不多，它可能在這季節前，甚至一年前就有了。他認為，最後它會找到立足點，導致社區傳染。美國一直在準備最壞的狀況，也就是出現疫情大爆發。