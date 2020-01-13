雖然蔡英文狂勝，可是泛綠政黨的政黨票並沒有大幅成長，這多少要歸因於過去幾年的蔡英文路線使然。圖／蔡英文競選辧公室提供

總統大選和區域立委選舉因受候選人個人特質影響，並且可能有棄保效應，其得票率不等於藍綠板塊。

為什麼藍綠板塊值得大家注意，因為這是選民情感上主觀的政治態度，敵對政營的政治人物可能「做到流汗」但我還是「嫌到流涎」，每個人都會合理化自己的想法和選擇，這就是藍綠基本盤的影響。

從這次大選的結果，如何去評估藍綠板塊消長？不管是從政治學原理或台灣的選舉實務經驗來看，以政黨票來評估藍綠板塊最客觀；特別是在甫結束的2020大選，全部參選的政黨合計共有19個；其中9個政黨得票率超過1%：民進黨34%、國民黨33.4%、民眾黨11.2%、時代力量7.8%，以上政黨的政黨票超過5%，不僅可以分得不分區立委席次，也順利取得2024總統大選參賽權，又因為在台灣政壇的現實環境之下，想要透過連署參選總統太難，大概2024總統大選，頂多就是這4組人馬競爭；親民黨3.7%、台灣基進黨3.2%，兩政黨的政黨票達到3%，將可獲得政府的政黨補助款，每年每票有50元補助，因為小黨資源少，這對小黨的生存發展至關重要；綠黨2.4%，新黨1%，一邊一國行動黨1%。

兩大黨囊括2/3政黨票

因為參與選舉的政黨有19個之多，可用支離破碎化來形容，但其實政黨票依然集中在藍綠兩大黨，兩大黨囊括了2/3的政黨票，如果加上民眾黨和時代力量兩大兩小共獲得86.4%政黨票，代表小黨生存不易；我們用所有泛藍政黨獲得的政黨票總和代表泛藍選民，所有泛綠政黨獲得的政黨票代表泛綠選民；就可得知藍綠板塊大小。

民進黨、時代力量、綠黨、一邊一國4個泛綠政黨共獲得大約48%的政黨票；國民黨、民眾黨、親民黨和新黨4個泛藍政黨獲得大約49%的政黨票；其中台灣民眾黨的支持者藍綠都有，但以柯文哲近年來的言行，特別也有淺綠的時代力量可供選擇，民眾黨應該歸到淺淺的藍為宜。

幾個淺綠和淺藍政黨在政黨票都有收穫，可能代表「經濟選民」，「統獨是假議題」或「至少不是現階段最重要考量」有選票市場；淡化統獨色彩，加進其他社會議題，如淺藍的親民黨和民眾黨，淺綠的時代力量、台灣基進黨和綠黨皆有收穫。

雖然蔡英文狂勝，可是泛綠政黨的政黨票並沒有大幅成長，這多少要歸因於過去幾年的蔡英文路線使然。

2020選舉，不管是深藍的新黨和統促黨或是深綠的一邊一國行動黨和喜樂島聯盟，選舉結果最後證明他們只能是雷聲大雨點小，顯示深綠和深藍選民式微；民主政治不是對不對的問題，是選民買不買單的問題；所以邱吉爾才說酒店關門我就走。

蔡英文完全執政4年，獨派政黨卻全軍覆沒；對照李登輝的奶水論，李前總統當年是主動拉拔本土勢力，這是李登輝和蔡英文基本上的差異。

李登輝在2000年之前，就喊出「中華民國在台灣」，現在蔡英文說「中華民國台灣」，兩者其實所差無幾，有些專家學者喜歡咬文嚼字，根本毫無新意；過去即使在馬英九執政之下，台派依舊穩健成長，但在蔡英文領導之下，台派反而式微，這是台派的反挫，令人不勝唏噓！