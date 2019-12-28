自幼與昆蟲一起長大的李姿瑩，性格有如蜜蜂般，對事業充滿熱忱與衝勁，更曾獲遠見雜誌「50大黃金青農」，並自2016年起連續3年以龍眼蜂蜜榮獲「全國國產龍眼蜂蜜評鑑」頭等獎，延續家族的驕傲。圖／留榮鋒

李姿瑩原本的工作需經常出差，因一場重病讓她重新思考人生方向。當時台灣很少人只靠蜂蜜維生，但年僅25歲的她看到雙親養蜂的辛苦，決定投入釀蜜工作。她從原本兩箱蜜蜂，到現在已擴展到上百箱，更自創品牌，為家業開拓一片天空。

堅持少量精緻化 和蜜蜂共生息

起初，憑著一股傻勁就投入養蜂，讓李姿瑩相當挫折，為增進相關知識，她參加桃園市政府的「青年農民培育計畫」培訓；而在學習養蜂過程中，她注意到採收後大盤商給農家的利潤極低，且摻混其他蜂蜜會影響自家蜂蜜品質，便決定自創品牌「享樂蜂蜜」，希望走少量精緻化路線，讓客人無論心情或健康上都是享受。

和蜜蜂朝夕相處的李姿瑩，熟稔蜂群習性，天還未亮就起床，趁蜂群出去採蜜時打開蜂箱，使用樟木燻出的噴煙讓蜜蜂鎮定。接著溫柔將蜂片上的蜜蜂輕輕刷下，放進空箱準備搖蜜；在搖蜜棚把珍貴的蜂蜜手動收集，最後裝填就大功告成。她說，「天氣不好時，蜜蜂無法工作，脾氣會很火爆。起初我常被修理，後來這些蜂群都記得我，攻擊也就少了。」



以樟木燻出的黑煙讓蜂群鎮定後，就能加以取出蜂片採收。圖／留榮鋒

李姿瑩指出，每年3月至5月是採收期，但蜂蜜不能急於搶收，而要等待時間累積風味、蜂群也不會餓到再著手。採收過程重視衛生，蜂片不落地，品質經得起考驗。她笑說，自家採人性化管理，夏季只採收蜂王乳讓牠們「放暑假」，入秋採花粉、冬季準備好壯大蜂群的條件，讓來年春天有豐收基礎。



取出蜂片的動作必須輕柔，以免驚嚇蜂群。圖／留榮鋒

紅淡花風味 日籍饕客也瘋狂

不同產地、氣候、蜜源植物品種等，會形塑出各類風味，像是適合做為蛋糕、餅乾和入菜的龍眼蜜；以玉荷包、黑葉為大宗，在飲品中有高人氣的荔枝蜜等，產地多位於台灣南部；李姿瑩個人最喜愛的「紅淡花蜂蜜」，則是北部沿海特有的原生樹種生成，非常稀有，帶有梅子甘甜尾韻和酸香的風味，更是獨一無二。

因為蜂蜜風味的細緻獨特，李姿瑩特別將「享樂蜂蜜」品項細分，也和花藝師異業結盟打造花藝蜂蜜禮盒，意外做出銷量和口碑，產品也因包裝可愛、便利可攜，頗受日本觀光客青睞，曾有日本客戶一年內往返好幾次團購，讓李姿瑩倍感肯定。

熬過創業苦 才能嚐到甜蜜

「被蜜蜂螫的疼痛已經習慣，在創業中的困惑和茫然才是最大考驗。」李姿瑩靠著不服輸的個性堅持下去，現在她也與大溪在地農友組成「跟著農夫田裡鬧」有機聚落，帶領親子DIY花粉湯圓、蜂蠟燭等，結合觀光旅遊與農事體驗。未來她會秉持釀蜜師的熱情，持續挖掘新風味，與大家分享用苦心釀出的點滴甘甜。



依顧客需求設計小包裝產品，方便顧客攜帶或贈禮。圖／留榮鋒

※本文轉載自《桃園誌》No：54