明天（11／10）下午我將發表《 台灣醫界人物百人傳 續集 》，這本書是繼我上次所寫《 台灣醫界人物百人傳 》上集的延續，事實上在上集中我寫了108位台灣醫界的前輩對台灣的貢獻，接下來又寫了120位在各個不同領域中為台灣社會奉獻的醫療人物。這次所寫的範圍比上集更廣闊，包含了醫師、護理人員、藥師、公共衛生人員、牙醫師、醫務管理各個領域的傑出人物，還有與上集不同的是包括還在世的傑出醫療貢獻人物。事實上台灣醫療的發展已經超過百年的歷史，確實有太多令人感動的醫界人物為台灣社會作出了奉獻，有的一輩子為偏鄉和弱勢族群的健康付出心力，有的為醫學教育和學術研究貢獻心力，有的為台灣社會和政治的改革犧牲奉獻，有的從事公益活動和社會服務，也有為防治傳染疾病投入公共衛生，有的重視醫院管理創辦各種類型的醫療機構，有的從事醫療之外還投入文化藝術人文領域的創作，在這本續集當中也有不少外國的醫學教育家和醫療工作者，到了台灣一輩子服務於此，甚至做出比台灣人更愛台灣的奉獻。在仍在世的醫療工作之中，我也選了將近五十位非常有成就值得肯定的醫界人士，他們的學術研究和臨床表現已達世界第一流水準成為台灣之光，有的也重視國際醫療救援，有的深入偏鄉無怨無悔服務人群熱心公益，有的在文學音樂藝術的表現令人驚艷，這些都是讓台灣人可以引以為榮的典範。

出版這些醫界人物的傳記是想建構台灣歷史的典範價值，更希望拋磚引玉，鼓勵台灣社會各行各業整理自己領域傑出的優秀人才對台灣社會的貢獻，讓台灣的年輕世代珍惜自己的文化傳統，建立台灣人的自信心，早日讓台灣成為有尊嚴的獨立國家，受到國際社會的尊敬。我要感謝很多台灣醫界前輩特別是犧牲生命為台灣這塊土地奉獻的改革者，也要感謝還存活在台灣醫界繼續努力的傑出同輩，沒有大家令人感動的事蹟，也不可能讓我寫出這228位醫界人物的傳記。我希望有生之年還能寫出「台灣醫療史」這本未完成的學醫者歷史傳承的著作，這是我想和所有醫界同仁共勉的使命。最後歡迎大家來參加新書發表會，可以看到書中的一些主角現身說法，互相學習互相勉勵，讓我們為了更美好的台灣繼續向前邁進！（2021年10月9日於台北）



《台灣醫界人物百人傳 續集》新書分享會

【台北場】

講題：醫界人物與白色恐怖受難者

時間：11/10（三）下午 2:30-4:00

地點：二二八國家紀念館 展演廳

（台北市中正區南海路54號）

報名表單： https://reurl.cc/RbR0an



【高雄場】

講題：台灣南部重要醫界人物

時間：11/14（日） 14:30-16:00

地點：高雄文學館 二樓文學沙龍

（高雄市前金區民生二路39號）

報名表單： https://reurl.cc/kL9L5K



【台中場】

講題：台灣中部重要醫界人物

時間：11/27（六） 14:30-16:00

地點：中央書局

（台中市中區台灣大道一段235號）

報名表單： https://reurl.cc/dxOxVD