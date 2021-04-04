國內知名畫家，也是南美館第1屆董事長、現為榮譽董事長的陳輝東從事藝術創作超過半個世紀，是臺灣西畫家代表人物之一，在臺灣美術史上有著重要的象徵意義。

陳輝東「美的探索」個人創作展在臺南市美術館開展，呈現出陳輝東六十餘年創作軌跡與其美感世界。所謂「美的探索」他說：「我認為人生是一個重要的理想，我所做的一切都是用一種追求美的心態去處理」。

「美的探索—陳輝東創作展」即日起至8月29日在臺南市美術館2館1樓展覽室A～D展出。3日開幕包含文化部長李永得、立法院副院長蔡其昌、內政部政次陳宗彥、台南市長黃偉哲、前司法院院長城仲模等人均親臨祝賀，日本眾議院議員、也是防衛大臣岸信夫特別以影片致賀開展成功。

藝術家陳輝東的成就受各界推崇，陳輝東在開幕會感謝所有與會貴賓，他說；「在座的各位，不論是藝術圈、企業單位或是政府機關，都是各界舉足輕重的重要人士，謝謝您們的到來。藝術創作，本身就是一場美的探索！期待大家從畫作感受不同的美。」

陳輝東自幼即展現驚人繪畫天賦，是目前臺灣畫壇在人物肖像、風景畫及靜物等領域皆能卓然有成的全方位藝術家。初期作品充滿高度實驗精神，表現、抽象與寫實構成其探索向度，加以素來關心世界美術思潮、一度客居歐美，不斷反思與內化，逐步形塑成屬於自身所特有的精神性寫實主義風格。南美館以建構臺灣美術史為使命，繼郭柏川、許武勇、洪通之後，再推出「美的探索-陳輝東創作展」，呈現出陳輝東六十餘年創作軌跡與其美感世界。

陳輝東從家鄉到旅居海外期間，仍然關心著大自然風景與人物身影的創作，懷抱著對故鄉的眷戀，不論是揚帆駕駛者的迎風邁進，或是辛勤漁民的努力拚搏，都能顯現出他與土地間的緊密情感，不論是抽象或具象作品，都飽含著陳輝東對大海的關心與冥想。此次展覽的主視覺〈碧海．藍天．彩帆行〉，便是極具畫家風格代表作品之一。

陳輝東所創作的人物肖像以及早期的速寫及插畫作品也是展覽中的一大看點，陳輝東重視親情，家人永遠是內心深處的情感寄託，本次展出的作品便有祖父母、妻子、女婿與媳婦等生命中重要的至親，其情不言而喻。刻畫人物技術精湛細膩，源自於陳輝東善於觀察人物的神情與姿態，唯妙唯肖間如見其人。

尤值一提的是本次展出原本安置在臺南文化中心演藝廳的巨幅畫作〈舞蹈〉，畫中的模特兒便係現為台南應用科技大學的台南家專的舞蹈科學生。3日開幕會現場，館方精心安排台南應用科技大學舞蹈系學生進行穿著畫中舞衣開場表演，彷彿栩栩如生的舞者從畫中帶著曼妙舞步跳出了畫框般。

※上網【影音】陳輝東帶你走訪他的畫室，他說，我出身清寒，但我非常努力，我一生當中雖然經過非常辛苦的日子，但是老天幫助我，想想我這把年紀，還能持續的不斷創作，這就是老天所賜，當然也感謝我家人對我的支持，我想到應該是高興的，應該是感到福氣的…

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展覽資訊】

「美的探索-陳輝東創作展」

展覽期間：2021.4.1〜2021.8.29

展覽地點：臺南市美術館2館1樓展覽室A～D

展覽資訊：https://www.tnam.museum/exhibition/detail/237