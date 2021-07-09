立陶宛的經驗顯示，在和強權往來之時，尊重是主要的政治籌碼，若想要被尊重，一定著堅持立場，並且有犧牲的準備。圖為1989.8.23立陶宛參與波羅的海之路的示威人群，自由人鍊。圖／擷自維基百科，公有領域

1969年7月初7是美軍撤離越南的開始，到1973年1月27簽《巴黎和平協定》（Paris Peace Accords）了後，美軍才完全撤離。1975年4月30西貢被越共佔領，南越向北越投降。

美國白宮國安會印太事務協調官虔茂（Kurt Campbell），7月初6在「亞洲協會」（Asia Society）活動中提著，美國支持和台灣有密切的非官方關係，總是，無支持台灣獨立，因為怹知影這件代誌的敏感性。虔茂今年5月嘛曾經表態，無認同取消對台灣「戰略模糊」的政策，敦促北京著維護台海現狀。伊幻想美國和之那共產黨綁匪攏會認為維持台海現狀，符合雙方利益。事實上咱講予白，嘿只是符合目前怹雙方的利益。

蔡英文的民進黨管理當局，趁機會跳出來合理化怹背叛黨綱、背叛台灣民族目標的正當性，掩蓋怹墮落做外來假「之那民國」赤藍體制的買辦奴才的見笑。這種無民族尊嚴的台灣本土政黨，著是會將台灣帶上南越的死路。

波羅地海的民族主義者咁有因為美國和西方國家無支持，著附和、討好這寡國家，放棄恢復民族獨立的努力？

美國人對越戰學著的教訓是：呣通介入無意義、無價值的戰爭。就之共綁匪要併吞台灣這件敏感代誌，美國政府當然著將自己置在上有利的位置。

庫呆、驚死閣無能的蔡英文民進黨，乖乖戴著假「之那民國」的肖丑仔帽，默認台灣是屬之那的一部分，戇戇「維護」之共綁匪不斷改變來有利併吞的「現狀」。予美國免有任何「麻煩」，會當向之共綁匪展現「有尊重一個之那」。

當之共綁匪的軍事力量提升到有能力侵犯台灣，美國著面臨慎重評估，介入台海衝突的意義和價值。

本土政黨欠缺推動台灣獨立的意向

有意義嗎？無！因為台灣領導者自認台灣是之那的一部分，本土政黨不但無推向台灣獨立的意向，反轉強力阻止民間推動可以創造有利展現台獨的活動。一邊是堅持國家統一的之共綁匪，另外一邊是無民族尊嚴的台灣人。美國哪著冒相當激烈的衝突，替無民族尊嚴的台灣人維護獨立哩？完全無意義。

有價值嗎？無！咱若前瞻幾冬後先進武器的攻擊力，軟腳的台灣人一直自認是護身符的台灣戰略位置，將完全失去價值。先進國家極需要的重要科技產業比如台積電，美國早著進行應變方案，將技術和產能徙去美國。咱還有啥價值？不倫不類的民主嗎？藐視是非誠信的價值嗎？美國無需要。

美國開國菁英之一的派粹克（Patrick Henry），在1775年3月23彼篇真出名的《自由或死亡》（Liberty or Death）演講中，激烈呼籲北美洲移民武裝起來，會中有一寡人無自信有驚惶，認為移民力量薄弱，無法度對抗強大的英國軍力。派粹克問講：咱根本無可能比現在較強囉，咱要等敵人給咱解除武裝、綁腳綁手才要反抗嗎？伊閣鼓舞大家講：咱絕對祙孤軍奮鬥，公義的神一定會喚起支持咱的朋友來鬥相仝（之那話：伸援手幫助），戰爭呣是單靠軍力強，是熱情和勇氣創造勝利。

波羅地海已經恢復國家獨立的利修瓦那朋友給咱講：在和強權往來之時，尊重是主要的政治箍子仔（之那話：籌碼），若想要被尊重，一定著堅持立場，並且有犧牲的準備。台灣人著是愛有這種信念和態度，才會受著美國和其他盟友的尊重，才會當掌握機會向台灣獨立的民族目標前進。