鑽石公主號包機昨晚平安抵台，全程採取高規格檢疫，抵台後，所有旅客直接送北桃3家醫院採驗，若採檢2次確定陰性則送至檢疫所隔離14天。圖為郵輪上陳姓魔術師拿到陰性檢疫通知，開心之情溢於言表，擷取自陳姓魔術師臉書

鑽石公主號包機昨(21)天晚間9時48分，抵達桃園國際機場，結束長達19天的隔離夢靨。飛機抵台後進入台灣飛機維修公司機棚，19名穿著隔離衣的台灣旅客下機後，經過嚴格的防疫檢查，以1人搭1台救護車，夫妻共乘一台，於10時52分起陸續離開機場管制區，直接送北桃3家醫院採驗，若採檢2次確定陰性則送至檢疫所隔離14天，衛福部長陳時中在第一時間趕往醫院為工作人員加油打氣。

鑽石公主號郵輪上共有22名台籍乘客、2名台籍船員及3名擁有台灣國籍的雙重國籍者，其中5名台籍人士為確定個案，分別為四名乘客及一名船員，皆送往當地醫院隔離治療；還有1名台籍乘客及船員為確診個案接觸者，需隔離檢疫，共7人無法離開日本。

由於郵輪上感染嚴重，日方先行讓老病者下船，其餘隔離期滿就地解散。我方駐日代表處天天到碼頭等人，接回檢疫陰性的國人，其中陳姓魔術師，一度傳出來不及搭上專機回台，在駐日單位努力下，陳姓魔術師在昨日中午12時正式接到陰性結果報告，下船興奮的大喊「掰掰！鑽石公主號！」駐日代表處處長謝長廷接到人那一刻也直呼，終於鬆了一口氣。

我方派出的鑽石公主號包機也在昨天下午1點左右起飛赴日本羽田機場，接回全船19名乘客，及1名先派赴日本的台籍醫師，全數20人昨晚晚間9時48分，抵達桃園國際機場。飛機抵台後進入台灣飛機維修公司機棚，19名穿著隔離衣的台灣旅客下機後，經過嚴格的防疫檢查，以1人搭1台救護車，夫妻共乘一台，於10時52分起陸續離開機場管制區，直接送北桃3家醫院採驗。

由於指揮中心已將鑽石公主號列為一級感染區，此次包機全程採取高規格防護措施，包機旅客在飛行期間所有人員均穿著隔離衣、配戴外科用口罩與護目鏡，為防止穿脫造成感染，機上不供餐、不供水，也希望乘客少上廁所，為此也準備了紙尿褲。旅客只能隨身攜帶貴重物品，其餘行李將表面消毒後，將由家屬領回，14天內不打開。