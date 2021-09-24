中秋假日，北京在經過藝人整肅掃蕩後，環球影城上演北京電影節樣板，台灣藝人全部缺席，留在中國的少數台灣藝人，也不敢出席，擔心沒命回台灣。

中秋不平靜，老共選擇中秋連假丟炸彈，突然不顧世貿組織法規協議，宣佈禁止台灣釋迦、蓮霧輸入，一宣佈就執行，引起台灣農民恐慌，正在選主席的國民黨，以為撿到槍，照樣大罵民進黨，其實，商貿就是武器，古今皆如此，對流氓中共而言，一紙商貿協議可撕可棄，對堅守信用的台灣人很難接受，但是事實就是如此，老共已經多次公開告訴世界：「我是流氓」，台灣人卻不相信，現在持續被流氓霸凌，要怪誰？

政府唯一錯誤，就是秉持善意，中台大門還是開著，卻對國內人民警告：「小心被隔壁流氓鄰居闖進來打人或偷盜」，政府很清楚：把門關上，一了百了，簡單明白，問題是：開門容易關門難，中台脫勾，停止所有交流商貿往來，清洗內部匪諜，顧好城池，是唯一解決兩國矛盾之道，也是台灣自救之道，正可以實踐蔣經國「三不」主義，只是政府不敢說出口，因為商人只知道在危險下賺錢，不知危機早已降臨，鳳梨、蓮霧、釋迦，以後呢？還有多少物品要變成炸彈，看看立陶宛，想想自己：

立陶宛不惜槓上中國

三百萬人口的立陶宛小國，因為力挺台灣，不惜槓上十四億人口流氓大國，老共以中止外交、文化、經貿回應，立陶宛也不示弱，甘脆宣佈不要買中國手機，大國與小國衝突，老共中斷與立陶宛經貿，比較之下，損失比立陶宛更大，這是大國氣魄，也是獨裁政權的野蠻，立陶宛損失較小，但是為台灣仗義出頭，更另台灣人感動，老共搞商貿戰爭，立陶宛並非第一次，對日本稀土戰爭，對澳洲葡萄酒、龍蝦，對韓國禁韓令，說停就停，老共這種流氓行為，仗著人口多，市場大，欺負弱者，早已國際皆知，台灣如果還天真認為商貿有國際法律保護，那就大錯特錯，世貿組織早被老共滲透，台灣政府官司打到瑞士，子彈已經涼了，水果已經爛了，台灣想與流氓往來，心裡要有覺悟，如同胡錫進譏笑台灣人說：「連鳳梨、釋迦、蓮霧，這點小小打擊都受不住，還搞什麼台獨？」台灣人應該反省為何會被老共看衰？

中台不對等交流三十年，文化交流下場就是老共對台文化洗腦入侵，人民旅行變成老共紅色縱隊入侵，你搞商貿，變成老共以商逼政，這就是老共流氓真面目，台灣人居然看不清。

老共挑選在中秋節，向台灣農民開刀，立即喊出「閩台農業合作優惠辦法」，堂而皇之向台灣農民招手，先打你一頓，再給糖吃，問題是，一旦你決定進入匪區，你只能任老共流氓宰殺了，老共正加緊把台灣農民綁架到中國，利用台農種植水果，與台灣競爭，這種情況已經行之有年，鳳梨、蓮霧、釋迦都是如此，台灣人害台灣人，請問陸委會：你有對策嗎？這些目前還在匪區的台灣人，一旦中台開戰，這些肉票就會被推到炮火前線，歷史上，老共就是如此對付國民黨。

美中貿易戰後加上武漢病毒肆虐，全世界的西方國家才發現養大中共害了自己，台灣人當然也是養大中共其中之一，美國歐盟開始行動，打造「去紅色中國」的產業供應鍊，把重要戰略產業撤離中國，以免遭受類似台日韓澳洲的貿易報復，台灣人民除非決定投降中共，否則必需嚴肅考慮全面與中國脫勾的必要。

在習近平政策向左轉的時刻，老共緊縮對台貿易必然發生，這是另一種型態的軍機繞台威脅，仍滯留中國台商，也應該為自己身家安全打算，趁著大門尚未關閉，勇敢脫離中國，不要被老共恥笑：「台灣人為了賺人民幣，沒了骨氣」。