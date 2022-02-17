元宵節對於老一輩的人而言是重要的節慶，每逢元宵總是勾起他們的兒時回憶，傳統習俗要點燈籠、猜燈謎、賞月、吃湯圓……等，一起來歡度這個節日，以象徵慶賀新年新氣象的延續，而對於失智症長輩來說，也是一個藉由回憶兒時來促進腦部活動的最佳機會。

門諾基金會瑞穗工作站的智寶樂園，在2月16日的元宵節當日，特地帶領長輩們一起彩繪燈籠。此課程希望讓長輩們在燈籠上揮灑出他們的創意，長輩們雖然嘴巴上說不知道要畫什麼，但是卻隨之振筆，在燈籠上劃出趣味又充滿巧思的畫作。長輩們完成各自的彩繪燈籠後，提著自己的作品在眼前欣賞，也露出開心的表情。有伯伯說覺得自己很像回到小時候一樣，提著燈籠過元宵節，還說回家要吃湯圓慶元宵。在幫長輩們拍照留影時，大家提著燈籠開心的對著鏡頭說：「元宵節快樂！」

門諾基金會新城工作站瑞智學堂則是由嘉芬督導員帶領活動，她帶長輩們製作虎年燈籠彩繪，並在課程結束後一起共食湯圓。長輩們將燈籠用廣告顏料，把燈籠彩繪成大大的黃金圓球，再用水彩後續上色畫上象徵虎年的老虎並題上「春」字，相當有年味。長輩們都開心地笑說，要把燈籠帶回家去掛在窗戶邊，可以好好地欣賞。

元宵節與長輩一起過節，是因為希望可以引起長輩的共鳴，也讓他們回想起過往的回憶，促進腦部活化、社會刺激，也藉由繪畫才進行手部運動，就是這些節慶活動，讓長輩們能在趣味活動中延緩失智。門諾基金會的同仁也分享說道，看著長輩們開心的笑容，就是我們不斷持續服務的動力！



門諾基金會瑞穗工作站與長輩展示自己彩繪的燈籠。圖／門諾基金會