520小英總統連任就職，普天同慶，許多國家政要同表祝賀，遺憾的是再度將國民黨黨歌當國歌唱，它只是國民黨黨國思想的產物，也是朝野紛爭與社會動亂根源。因此，長久以來，有許多人主張以《美麗島》為第二國歌，筆者深表同感，建議直接取代現有「國歌」。

這首1977年由梁景峰改編陳秀喜的詩，在台灣長大的「菲律賓華僑」李雙澤譜曲的《美麗島》，十分優美動人，又充滿陽光與朝氣，頗能代表台灣人精神，如果有朝一日，我國運動選手在國際運動場合獲獎時，大會能演奏這首歌，相信必能感動國內外所有番薯子。《 美麗島 》歌詞如下：

我們搖籃的美麗島／是母親溫暖的懷抱／驕傲的祖先正視著／正視著我們的腳步／他們一再重複地叮嚀／不要忘記，不要忘記／他們一再重複地叮嚀，蓽路藍縷，以啟山林。

婆娑無邊的太平洋，懷抱著自由的土地／溫暖的陽光照耀著，照顧著高山和田園／我們這裡有勇敢的人民，蓽路藍縷，以啟山林／我們這裡有無窮的生命、水牛、稻米、香蕉、玉蘭花。

如果歌詞中能加入二二八或美麗島事件的元素，則又更棒，因為這兩個事件顯示台灣人因反貪汙腐敗而奮起抗暴，以及爭取自由、民主與人權的勇氣與精神。這兩事件中，台灣菁英不是被國民黨慘無人道的屠殺，就是備受非人道的政治迫害，國民黨卻強迫受害的台灣人民慶祝他所謂國慶，這不是很荒謬嗎？台灣人何必接受？

黨國意識圖騰籠罩台灣

1911年阿歐西建國時，台灣是日本合法領土，1949年阿歐西被匹阿歐西取代時時，台灣是美國軍事佔領區之一。蔣介石自己都承認，國民黨卻蓄意欺騙國人，說台灣被阿歐西所「光復」，以及蔣介石「保衛」台灣，可說往自己臉上貼金，畢竟真正收復台灣與保衛台灣的是美軍、麥帥與杜魯門總統，不是阿歐西與老蔣，所以雙十國慶只是阿歐西已經作古的國慶日，並非台灣的國慶日。尤其令人難以忍受的是，國民黨還強迫台灣人接受他們所有的黨國意識圖騰，如黨國不分的國旗與國歌，以及到處可見的蔣介石銅像與肖像，簡直把台灣人當「莊孝維」。

目前音樂人才濟濟，政府宜順應民情，重新製作幾首新國歌，然後交由全民公投，選擇一首最能代表台灣人精神的歌，如果不行，則可由上面的「美麗島」當作國歌，因為這首歌詞沒有所謂黨國教條與肅殺氣氛，反而充滿陽光與朝氣，頗能代表台灣的精神。其實《 台灣翠青 》更棒，因為它能充分反映目前台灣的現狀。

四年前，蔡總統請入籍不久的甘神父領唱國歌，甘神父不知國歌的由來也罷，難道蔡總統也不知嗎？當年中共如果沒有取代阿歐西成為中國新主人，每年雙十國慶的天安門廣場，應該也是繼續唱這一首黨國不分的國歌吧？人家中共的國歌與其黨歌不同，為何國民黨這麼不要臉，居然將其黨歌當國歌，強迫大家唱，許多人不想唱，只能X在心裡口難開，新政府沒有責任嗎？年輕人之所以支持你，難道希望繼續唱這樣一首歌嗎？除了國民黨人，有誰喜歡唱？

校歌也充斥黨國舊思維

其實許多學校校歌也充斥大中華與黨國思維，尤其是一些所謂明星高中，如建北等名校，校歌不是「重建大中華」，就是「力行三民主義，實踐國父遺教」，像話嗎？若只會讀書與考試，卻沒有明辨是非的能力與抗拒威權的道德勇氣，算是明星高中與菁英學生嗎？為何沒有師生提議修改這樣難聽的校歌與國歌，或是將獨裁者銅像遷移呢？

小英貴為總統，為何不號召全民共同制定一首真正代表台灣的國歌？為何還要全民唱這樣一首唱起來要死不活、充滿肅殺的國民黨黨歌？難道全民都是國民黨黨員嗎？如果我們的國歌是《美麗島》或《台灣翠青》，相信會有更多台灣人喜歡唱，而且唱得熱淚盈眶吧？各校校歌也是一樣？

年輕人為何不提振「太陽花」的精神，在校園發動革新運動，革除黨國圖騰，而只能X在心裡口難開，繼續苦著臉唱這些難聽的歌呢？否則若期待小英政府改革，是否如緣木求魚？