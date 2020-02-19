前立委許榮淑說，林宅血案是「陽明山那些人幹的」。當時台籍情治人員，與受難者家屬朝夕相處，同情美麗島受刑人與家屬的遭遇，無意中透露，林宅血案發生後，有人自命案現場打出一通電話，這通關鍵性電話，查下去的話，就會知道林家血案真相。（圖為義光教會，原林義雄住宅）圖／取自維基MiNe (sfmine79)

行政院促轉會今（17）日公布林宅血案調查報告表示，案發時凶嫌曾使用林宅電話對外撥出，情治機關曾掌握這通錄有凶嫌聲音的監聽錄音帶，但促轉會持續追蹤後發現，國安局內部簽文顯示，此電話錄音疑似在案發後遭到銷毀，在在顯示林宅血案調查受到情治系統嚴重妨礙，也強化蔣家統治當局涉入此案的嫌疑。

「一通神秘電話」在黨外時期，曾經是個「公開的秘密」，廣泛在黨外內部流傳，盛傳林家血案的真相，是蔣家不滿被叫做「叛亂團體」，才透過特務殺人，因為涉及蔣家，情治單位才有湮滅重要證據的作法。

在黨外時期，其實就盛傳「一通神秘電話」的說法，前立委許榮淑說，林宅血案是「陽明山那些人幹的」，當時台灣籍情治單位人士，與受難者家屬每天朝夕相處，同情美麗島受刑人與家屬的「遭遇」，無意中透露，林宅血案發生後，有人自現場打出一通電話，這通「關鍵性」的電話，查下去的話，就會知道林家血案的真相。

為什麼會發生林家血案呢？則與林義雄說過的一句話有關，1979年6月，「許信良休職案」接續「余登發案」發生，是衝擊當時黨內外關係的一個重要話題，6月29日黨外總部召開記者會，林義雄感冒，吃了感冒藥昏睡，醒了才匆匆趕來，記者會其實已經快要結束，他拿起麥克風講話時怒斥：「國民黨假借民主、欺騙友邦，假借反攻大陸，壓榨臺灣 ，今天國民黨在臺灣，已經不是一個政治團體，而是一個叛亂團體！」

「國民黨是叛亂團體」這句話，讓林義雄在美麗島事件中遭到「刑求」，林義雄在1980年2月25日寫下備忘錄，詳細說明自1979年12月14日被送到警總保安處之後四十多天所受到的刑求逼供與疲勞審訊：有六個人輪流訊問他，每組二人，經過四十多天，其中有一個人負責打他，這六個人分別扮演不同角色，有的兇巴巴，有的斯斯文文，有的說理清晰。

林義雄說，偵訊反反覆覆，問同樣的問題，開始是好幾日夜（至少三天），不准睡覺，接下來答覆不滿意就打，打得讓你受不了，屈服了，就改變態度，一方面以刑求威脅，一方面以政府寬大引誘，要取得十全十美，令人一看就滿意的筆錄。

林義雄並說，打他的是一位面貌兇惡姓名不詳的人，裝起兇臉，人見人怕，用的方法是拳打腳踢，連續好幾天（約十天），打的部位是上身，前胸，後背，腹部，腳踢的主要是小腿和腹部，也用香菸燙他的臉，燒他的鬍子，他們一方面打，一方面以拖到地下室威脅，說甚麼「過五關」、「打幸福針」，痛打之後，見他屈服才不再打。

偵訊完成後，報告送上去三天後，2月28日林家就發生慘絕人寰的兇殺案，他母親和一對雙胞胎女兒都慘死在利刃之下，大女兒林奐均生命垂危。根據當年黨外陣營得到的消息，林宅老幼四人被殺後，凶手從林宅撥了一通電話，向「陽明山」方面報告。這通「被消失」的電話，正是林家血案破案的關鍵。

而之前林的家人曾去看守所探視林義雄，妻子方素敏看到林義雄臉上有被香菸燙過的疤痕，就問：「你有没有被刑求」，林大聲回說：「妳有眼睛，不會看嗎？」。而林母看完林義雄後，也一路大聲哭喊：寃枉，寃枉，阮的兒子被寃枉。

當年林義雄曾寫過在遭到十多天的刑求逼供與疲勞審訊的心境，整個偵訊過程讓他強烈感到：「一切都已經決定了，我必須在這一場戲中扮演悲劇角色，不想扮演也不可能。」他的預言不幸成真，林宅是個時代悲劇，林義雄也不幸真的扮演了悲劇的角色。