​國內對外國政府機關稱謂，以及對其政府官員職銜，常有錯譯和硬譯之失。事雖不大也仍屬不正確資訊，容易製造錯誤印象。示意圖／截取自PM's Office of Japan Twitter

日前我在民報網站發表〈 天能從我願否 〉一文，評論國內媒體以及官方經常漫不經心，出現誤譯及硬譯英文用語現象，最後更指出時下到處可見之「保持社交距離」中譯欠通，而呼籲主管單位從速更改，以免讓政府繼續失面子。

但我這呼籲也是石沉大海，未見官方做出反應。不過此亦不足為異，官場作風本來即是錯也要錯到底以免損及威信。而這傳統也不因政黨一再輪替而動搖。然而這一現象非關本文主旨也即點到為止。

本文所討論者，是國內對外國政府機關稱謂，以及對其政府官員職銜，也常有錯譯和硬譯之失。事雖不大也仍屬不正確資訊，容易製造錯誤印象，所以仍以儘量釐清為宜。本文也即挑檢幾項最常見案例做一檢視。而引發我這一動機因素，是在報端所見「戰爭部長」這一誤譯。

本年元月10日《自由時報》刊載一段有關彈劾川普新聞，提及1876年美國曾有「戰爭部長」貝卡納普辭職後仍被提出彈劾往例云云。在此所謂戰爭部長應是陸軍部長之誤。

望文生義亂譯一通

要知美國早年並未以陸軍即ARMY之名稱謂現代之陸軍師，而是稱以WAR DEPARTMENT，陸軍部長亦即稱SECRETARY OF WAR。時報譯者想即是看到原文部長職銜有WAR一字，即望文生義譯為「戰爭部長」，未能想到從中國本土時代到現在，從未有媒體使用這一古怪職稱。此外部長全銜也有「秘書」（SECRETARY）一字，若遇上真正離譜譯者，或也可能將部長譯為戰爭秘書矣。

若論錯譯和硬譯之害，我本人童年即曾受到誤導，堪稱資深受難者，也具見這一流風源遠流長，不是「中華民國在台灣」 之後才出現。而很巧者是，我當年受害事件，也牽涉到 SECRETARY這一字句。

事源我從小即是福爾摩斯迷。探案全集裡有一案件是有一重大公文失蹤，首相攜同一位「外交部秘書」拜訪大偵探求助。我當年看到書中所寫兩人交換意見，即感覺不大像小小基層職員和堂堂首相對談，心中也就此留下一點疑問。

多年之後我讀著作原文，才發現所謂外交部秘書，其實是外交部長或國人所慣稱「外相」。錯譯之產生，是英國外相稱FOREIGN SECRETARY頭銜既有外事或外交之FOREIGN，又有秘書之 SECRETARY，譯者也即不假查證譯成外交部秘書而誤我數十年。

當年在中國本土，多數國人普遍缺乏國際知識，福爾摩斯探案譯者有此類閃失，也是多少可以諒解。如今在台灣是資訊發達，類似錯譯和硬譯，實在不容其經常出現，以免損及本國文化界形象。

國內新聞報導，時常出現「高級專員公署」和「高級專員」之稱，如甲國在乙國之「高級專員公署」或派駐乙國「高級專員」如何、如何之類資訊，常讓廣大國人一頭霧水，不知是何等性質機構或何等官員，可能也納悶何以從未聞美國在他國設有該等公署，也未聞日本有派駐外國該等專員。

「高級專員公署」即是大使館

實際這兩者皆是用於大英國協會員國之間稱謂。「高級專員公署」是大使館，「高級專員」即是大使。大英國協捨此國際通用外交名詞不用，或是意在凸顯彼此關係不同，不是外人。但國內媒體仍似以採取意譯，稱為大使館及大使較為合宜，以免讓國人不知究何所指。

較諸「高級專員公署」和「高級專員」更易誤導國人者，是「國務卿」這一譯名。

1941年5月23日，時任駐美大使胡適曾在日記寫到「外長HULL約去談」，所指即是國務卿赫爾約他談話，建議把日本拉出德日義軸心聯盟。為此曾有朋友譏諷胡氏，意謂虧他還是知名學者，居然將國務卿誤稱為外長，我聽後只有暗暗苦笑。胡適並沒錯，多年來國人反而都錯了。所謂國務卿，實際也僅只是外交部長，全不等同其他國家總掌國務的總理。

國務卿只是外交部長

國務卿這一稱謂，我不知起自何時，但聽去很有大清或北洋味道。其定名緣起，無疑是原名 SECRETARY OF STATE有國事或國務之意，所以即如是命名，而不知此處之國事國務，是純指對外事務，全不涉及國防、司法、財經等各領域。

可嘆國民黨和共產黨枉稱革命政權，對這一君主時代意味頗濃國務卿之稱，仍是一路沿用不誤。而積習既成，今天在台灣要改恐也難，本文提出質疑，恐也只能是立此存照而已。

本文以及前篇〈天能從我願否〉，所談皆是針對英文名詞字句之錯譯硬譯，並非足以動搖國本嚴重現象，長篇大論，或有無聊之嫌。但這一現象也頗足顯示當今國人之處事漫不經心，得過且過心態，不是以今天處境宜有表現。本文亦即藉此以例為證，籲請國人有所反省警惕。居安猶須思危，何況今天台灣絕對遠談不上安？



2021.2.7，美國國務卿（即外交部長）布林肯（中）歡迎美國總統拜登（左）、副總統賀錦麗（右）到國務院說明美國的外交政策。圖／擷自布林肯推特