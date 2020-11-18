據德國每日新聞報導：在11月初，美國總統大選前不久，德國防長克蘭普·卡倫鮑爾（Kramp-Karrenbauer）在互聯網「Politico」上發表了一篇題為〈歐洲仍然需要美國〉的文章，主旨是：必須結束「歐洲戰略獨立的幻想」，「歐洲人無法取代美國在安全提供上的決定作用。」

文章無疑挑戰了法國總統馬克宏的「歐洲防衛政策主權獨立倡議」。

馬克宏總統在周一的採訪中，正面抨擊了卡倫鮑爾防長，稱她是「對歷史的誤解」，他補充說：「幸運的是，如果我正確理解，德國總理將不會遵循這一原則。」言下之意，馬克宏自信，梅克爾總理會支持他的「戰略主權」思想。

馬克宏要求歐洲變得更加獨立，他強調：「如果我們認真對待自己，如果我們在自己的防禦中具有主權」，美國才會將歐洲人視為盟國。他長期以來一直呼籲建立「歐洲軍隊」。鑑於拜登的當選勝利，馬克宏表示，他希望鼓勵人們理解「我們必須繼續建立自己的自治權」。

卡倫鮑爾防長回覆馬克宏的嚴厲批評，女防長的基本思路與依據是：「沒有美國的核能力和常規能力，德國和歐洲就無法保護自己。比如：歐洲在防禦彈道導彈方面幾乎100％依賴美國，而美國人也提供了大多數核武器。平衡所有這些將花費數十年，並使當今的國防預算顯得微不足道。」歐洲依靠現有的能力，國防預算嚴重不足，就是耗費十年，也難以補上防禦彈道導彈和核武力量的短板。卡倫鮑爾防長提出，德國應向美國提三點：明確承諾參與核威懾，對中國的共同戰略，及德國國防開支的進一步增加。

就事論事來看，表面上，似乎卡倫鮑爾防長只是她管轄的一畝三分地提出自己的思路與觀點。事實上體現了德國、歐洲同盟國政界、精英界對美國的期待，對拜登修正與恢復美歐聯盟的期望。



德國國防部長卡倫鮑爾。圖／田牧提供

拜登勝選總統，梅克爾祝賀道：「我期待與拜登總統合作，如果我們要應對當今時代的重大挑戰，跨大西洋的友誼是必不可少的。」她還強調：德國和歐洲都必須在與美國的這一關係中「承擔更多責任」。

美國媒體宣布拜登勝選，德國、英國、法國、西班牙等同盟國領袖，都在第一時間祝賀拜登獲勝，期待與美國全面合作等，這背後反映了德國與歐洲首腦們對川普總統的不滿，他們期待美歐聯盟，回歸同盟的正常合作，應對當今時代的重大挑戰，其中包括共同抵禦中國的世界擴張。