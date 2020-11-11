為了支持 門諾基金會 「送愛偏鄉」服務，有不具名的人士捐贈一批普洱茶為這樣善舉募資，凡捐款一千元以上，可以獲得普洱茶茶餅回饋，捐款越多，回饋越多。高雄地區收聽陳永興醫師【聽醫生講看覓】的聽友，可以直接在高雄捐款，自行取貨。捐款地點：高雄市同盟路79號咖啡屋，若不方便親自捐款取貨，請聯絡洪先生，電話0972-606-369。

門諾基金會自1998年開辦送餐服務以來，獲得各界愛心人士的一路支持，二十二年來持續「送愛偏鄉」，送出了將近300萬個餐盒，服務的長輩及弱勢身障家庭超過4000名。門諾基金會為了實踐「好好吃飯」的理念，亦不斷提升送餐服務品質，依據居民在地文化及生活習慣，開發「多層級送餐服務模式」，讓住民們「吃得下、吃得飽、吃得好」。送餐員每日送餐到府的服務、社工員的定期訪視，更傳達了溫暖的關懷與問候，適時的協助及轉介所需社會福利資源。

所有收聽陳永興醫師【聽醫生講看覓】的聽友，可以在高雄捐款自行取貨。地點：高雄市同盟路79號咖啡屋，若不方便親自捐款取貨，亦可聯絡電話0972-606-369洪先生。需要捐款收據者，請留姓名和地址以便寄達。高雄以外的捐款者，將以郵寄方式送達普洱茶贈品。



凡捐款一千元以上，可以獲得普洱茶茶餅回饋。圖／洪博學拍攝



捐款帳號

戶名：門諾基金會

劃撥帳號：06647701

門諾基金會「送愛偏鄉，好好吃飯」公益短片（三分鐘完整）

