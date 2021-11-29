為習近平上一堂台灣史，現在開始上課！

台灣歷史分為「原住民族時代」、「荷蘭時代」、「鄭氏王朝時代」、「大清帝國時代」、「日本時代」、「中國國民黨時代」和「總統民選時代」是公正客觀，符合歴史事實，還原歷史原貌的台灣史。

台灣的「原住民族時代」：（遠古〜1624年）

台灣的「荷蘭時代」（1624〜1662年）

台灣的「鄭氏王朝時代」（1662〜1683年）

台灣的「大清帝國時代」（1683〜1895 年）

台灣的「日本時代」（1895〜1945年）

台灣的「中國國民黨時代」（1945〜1996年）

台灣的「民選總統時代」：1996前迄今

自古以來，中國不包括台灣，事實上，在中國歷史上的大明王朝時期，現今明長城之外的地方皆不屬於明帝國，女真族有自己的國家，蒙古族有自己的國家。

全世界的文獻資料中，在大航海時代荷蘭來到台灣之前，台灣只有原住民族的部落國度。

在大清帝國滅亡大明帝國之前，所謂的中國指的是漢民族所建立的國家；自秦帝國到大明帝國所有的漢民族所建立的國家中，沒有任何一個朝代統治過台灣；即使在公元13世紀，歴史上蒙古民族最强盛的時候，蒙古族消滅南宋帝國所建立的元帝國，其版圖也並未包含台灣。

大清帝國時代，漢民族被女真族所建立的大清帝國所統治，漢人是奴，滿人是主；中共黨人口口聲聲說台灣是中國不可分割的一部分，就如同現在全世界最有正義感最挺台灣的國家北歐的立陶宛，在蘇聯時期曾經被蘇聯兼併過，現在獨立的立陶宛如果宣稱擁有俄羅斯和日本在遠東地區的爭議領土北方四島一樣荒謬可笑。

在台灣歷史上，一個政權用武力趕走上一個政權，後來的政權來到台灣，就是改朝換代，黑的變成紅的，白的說成黑的，所以在台灣的歷朝歷代不宜被過度簡化各個歴史時期。真實的面貌是一個國家變成一另個國家，一個主子變成另外一個主子；後面的主子要教育你，前面那個主子很爛，我才是對你最好的。

1996年台灣總統民選之後，台灣已經不再是1949年在中國內戰中，中國國民黨被中國共產黨打敗逃難到台灣，打著中華民國招牌所建立的政權。

1996年台灣總統民選之後，國民主權，主權在民；台灣沒有獨立問題，只有名稱問題。

習近平標榜中華民族的偉大復興，其實正確來說，習近平說的是要恢復老祖宗大清帝國康熙皇帝所打下來的版圖，如果是那樣，習近平應該要去打俄羅斯，因為大清帝國在康熙皇帝時期在中國東北的版圖比現在大得多，女真族發源於中國東北，康熙皇帝如果承認漢民族是他的子孫的話，可能會說，東北的起家厝比台灣大幾十倍，你們不去復興，去管那個我有點想要丟棄的海外島嶼做什麼呢？不僅我們女真族不重視外島，你們漢民族建立的大明王朝也是大陸型國家，朝廷也常常海禁啊！

習近平啊！有種點！立志恢復清俄尼布楚條約的清俄邊界才是真正所謂的中華民族的偉大復興，否則維尼貓遇到北極熊，只是小孬孬！只敢軟土深掘，只敢欺負台灣，算不上什麼偉大復興啦！

台灣在歴史上的各個不同時期，外來強勢的民族在台灣建立政權統治台灣，現在台灣需要的是建立台灣的國族意識、國族認同、台灣的國家歷史。中國共產黨從來沒有一天統治過台灣；歷史上任何漢民族所建立的國家，從來也沒有一天統治過台灣，這才是真正的台灣史！



中國共產黨從來沒有一天統治過台灣；歷史上任何漢民族所建立的國家，從來也沒有一天統治過台灣，這才是真正的台灣史！示意圖／擷自總統府影片2021.10.5