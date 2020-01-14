門諾基金會在花東地區成立的守護連線服務，結合其他愛心單位共同守護花東地區的弱勢老人，其中花蓮鴻德愛心基金會二十年來除了固定捐贈善款之外，在春節前都會抽空前去關心弱勢長輩們。今年鴻德愛心基金會由許文卿會長領銜，帶領創辦人劉金龍先生的兒子劉錫合、曾元結前會長、魏東成秘書、賴建燁會員等人，與門諾基金會邱燕銀執行長、邱珮淨組長一同到花蓮壽豐及鳳林等地區探訪5位長輩。鴻德基金會另外購買長輩們必需的民生用品，讓長輩們在春節前感受到暖暖溫情，迎接好年來臨。

今日探訪的長輩其中一位是住在花蓮水源村的74歲高先生，因為有糖尿病及痛風的病史，行動較不便，家庭環境不佳也沒有烹煮設備，無法自行煮飯，於是從2018年開始接受門諾基金會送餐服務，高先生表示對於門諾基金會與鴻德愛心基金會的關懷與協助非常感動！

另有一位是居住在花蓮壽豐鄉，在20年前時就開始接受門諾基金會的送餐服務的89歲洪阿嬤，她多年前喪偶且需要仰賴拐杖行動，鴻德基金會補助至今已持續20年，雖然洪阿嬤行動不便，但身子依舊健朗，。

鴻德基金會與門諾基金會的合作夥伴關係已經邁入第23年，在鴻德愛心基金會的捐助下，門諾基金會的守護連線服務，每月平均照顧6位獨居長者，利用守護系統發揮即時通報功能，使獨居長輩能在黃金救援時間內能獲得協助，保障獨居長者居家安全。鴻德基金會也支援每月照顧約19名獨居老人的送餐服務，每日1-2餐的幫助，讓老人家不需再為吃飯問題而煩惱，對門諾基金會的行動自助餐車也大力支持，就是要讓偏鄉弱勢長者每日都能享用溫熱的一餐。

花東地區需要更多有愛心的機構或單位共同加入偏鄉服務的行列，讓東部弱勢長者得到更周全的照顧與守護。



（左起）門諾基金會邱燕銀執行長、鴻德基金會許文卿會長、鳳林曾阿嬤、劉錫合會員、邱珮淨組長、魏東成秘書、賴建燁會員。圖／門諾基金會