作者指出，「書記」一名之由來，是緣起於「總書記」這一名稱，而總書記又是列寧為史大林所創立職銜。圖為1897年2月，列寧（前排左3）和其他工人階級解放鬥爭協會成員在聖彼德堡聚會。擷自維基百科，公有領域

我在前一篇投送民報網站〈尊敬的拜登先生〉一文，提到「尊敬的」這一俄式用語幸尚未在國內擴散。但另一原產地同為俄國，也更具共產黨色彩的用語「書記」，則不僅早已現行於台灣，更已昂然入距國會殿堂，擠入藍綠等各色黨國組織名稱之內。媒體報導立院新聞，豈不常見出現「黨團書記」、「書記長」之稱？

國人若對蘇共歷史略有了解，恐會對上述這一現象不甚有好感，恍覺一股腥臭撲鼻而來。

事緣「書記」一名之由來，是緣起於「總書記」這一名稱，而總書記也者，又是列寧為史大林所創立職銜。「書記」職稱來歷如此，國人何能不聞而心生厭憎？

當年蘇共政變成功，自不免論功行賞分封諸侯，共享「鬥爭果實」。但眾同志缺乏行政管理財務控制能力，以致形成黨不成黨，政不成政混亂局面。列寧乃不得不起用具有務實組織長處史大林，以英文譯名為GENERAL SECRETARY，或簡稱GEN SEC職稱掌控黨政，此即總書記一稱之由來。

GENERAL SECRETARY雖是英譯，其俄文職稱也是此義。所以其合理，中譯是秘書長，當年中共文青譯為總書記使用，當是嫌惡秘書長之稱大有資產階級意味，「書記」則能令人想起手臂套上袖罩，趴在辦公桌上抄抄寫寫基層公務員，普魯氣息十足，所以捨秘書長而取總書記，以彰顯無產階級精神。想來此即總書記一名之由來，而其後黨委書記等稱，即是其衍生物而已。

國民黨原被共產黨滲透極深，其威權主義性向也頗多和共產極權主義相近之處，所以其國會黨團組織具有共黨色彩命名也不足為異。所可怪者，是民進黨向以自由民主人權自命，其國會黨團卻也追隨採用這類共式命名，恐不免予人以不顧形象之感。

民進黨內無論當年創黨元老，或後繼領導菁英，都未有人曾受蘇共培育和豢養，也因而染上列寧病毒，然而為何卻任由其結構其規章，陷入和國民黨如此相似境地？他有黨中央，你也有黨中央，他有中常會中常委，你也有中常會中常委，他有宣誓入黨開除黨籍，你也有宣誓入黨開除黨籍？

國人幾已不能對國民黨再抱希望或存幻想，民進黨若也不能徹底擺脫威權色彩列寧病毒，台灣何年何日才能出現健全民主？

徹底清洗掉蘇聯蘇產戴奧辛毒劑，徹底清除列寧病毒，應是台灣人民共同的希望，共同的要求。