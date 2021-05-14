美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示將與布林肯國務卿討論，是否以抵制北京冬奧會的方式來回應中國在新疆的強迫勞動。圖／擷自C-SPAN影片2021.5.12

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）說，人權是拜登政府貿易政策的核心之一，而強迫勞動是「粗野補貼」，並且給中國不公平的貿易優勢，美國可以使用包括關稅、強迫勞動商品進口禁令等貿易工具與之抗衡，而是否以抵制北京冬奧會的方式來回應中國在新疆的強迫勞動，戴琪說她將與布林肯國務卿討論。

美國貿易代表戴琪5月13號星期四在美國國會眾議院籌款委員會，就拜登政府的貿易政策聽證。她表示過去數十年美國都是貿易與人權脫鉤，這是錯誤的，現在拜登政府的貿易政策核心，包括勞工權益、環保、人權、法治、好的政府治理、反腐敗等等，都包含在貿易談判之內，而這樣的做法也獲得美國跨黨派的支持。

戴琪說，中國帶來很大的挑戰，美國不能在競爭中輸給中國；面對中國不公平的貿易行為時，包括採取手段去創造公平的環境等，都只是防衛措施，美國必須要採取攻勢，要對未來投資，增強美國本身競爭力，包括基礎建設、研發等等，才能與中國進行競爭。

籌款委員會主席，民主黨籍的理查･尼爾眾議員（Richard Neal）特別提到中國對新疆、香港的人權侵犯，以及對台灣的威脅。

國會眾議院籌款委員會主席尼爾眾議員說：「我們必須要確保我們的貿易政策促進人權、高勞工標準以及環保。我特別擔憂中國的舉止。中國在新疆使用強迫勞動，在香港鎮壓民主的製度與行使，潛在的更對台灣有令人警覺的侵略威脅，以及處處可見的不公平貿易行為，這些都需要我們立即的關注。我們必須堅定的譴責那些行為，並且使用所有手段來對抗這些毀滅性的作法。」

戴琪說，美國貿易代表辦公室正在全面審議對中國政策，包括第一階段美中貿易協議、產業供應鏈、不公平貿易行為、人權侵犯等等。上次進行這樣全面的檢視，是在16年前。而多位國會議員詢問中國在新疆的強迫勞動，以及最近引起關注的新疆棉花議題。

戴琪說：「因為到頭來，這些還是經濟議題，會衝擊經濟競爭。強迫勞動根本上，不只是一個令人厭惡的剝削，更是個非常粗野的補貼，用來降低成本，這也就是我們談到貿易政策、公平貿易政策與良好的貿易政策時，會談到的低價競爭。」

戴琪說，目前美國政府手上有些貿易工具，包括像根據232條款課徵的鋼鋁關稅等，而在強迫勞動方面，戴琪說現有法規可以使用，不過還需要與國會合作，增強能使用的貿易工具。

戴琪說：「我們有一個很重要的工具，就是強迫勞動進口禁令，我知道這個委員會的成員積極參與，試圖加強這個規定，針對美國進口的強迫勞動商品。」

伊利諾伊州共和黨籍眾議員拉胡德（Darin LaHood）詢問，抵制北京冬奧會是否也可以作為貿易工具之一，戴琪回應說她在從貿易角度出發思考時，並沒有想到這件事，但國務院正在處理這項議題，她未來會與布林肯國務卿討論。