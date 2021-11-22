一個文學舞台與時代誕生，伴隨著人們的思想演進與變化！德國文學的開展，有其特殊地位與時代性。要如何從一個文學的沙漠中，走向思想奔放的狂飆突進年代，自有其承先啟後的歷史背景與神祕之處。

德國的文學，向來都是在邊陲。法國文學則是一直在歐陸享有主導的強勢地位。一方面，這是由於德國文字並未統一，由許多古德語跟拉丁語混雜而成，一直到馬丁路德的宗教改革，才開始有第一本「德文版」的聖經！這讓屬於城邦與部落的封建德國，開始慢慢地有著自己的語言。

當然，德國與法國的狀態有諸多的不同。法國在甚早就成為一個富裕的大帝國，掌握了文化與經濟的脈動，也在17到18世紀，因美國獨立戰爭的影響，激起了「啟蒙運動」，也演變為1789年的法國大革命。

法國大革命，震盪了整個歐洲，也讓法國周圍的鄰國，產生或大或小的深遠影響。其時，「戲劇」扮演了「思想的推進」、「民智的啟迪」、「藝術的傳達」、「自由的追求」，這可以從萊辛到赫爾德，這兩位奠基起德國民族文學的先驅身上，看見德國「狂飆突進」的決心與差異。

法國的「啟蒙運動」與德國的「狂飆突進」，差異在於：「啟蒙運動，主張以理性來開啟民主與自由的思潮，走出宗教化與奴役化的困境；而狂飆突進，則是認為情感的豐沛與感性的文學和藝術，才能催化打破現有體制的一線生機。」狂飆突進的反宗教、反封建、反專制訴求，激發了人們尋求「屬於自己的聲音」！此恰似一個不想再受人支配與安排的孩子，慢慢地走向大人之境……

萊辛，不到20歲就決定從事自由作家的職業。他同繆利烏斯一起出版了《歷史論文和戲劇評論》雜誌，此外他撰寫書評、詩歌、劇本（《猶太人》、《懷疑論者》），進行翻譯工作，從1751年起，他還為《柏林特許報》工作。這期間，萊辛對戲劇與詩歌間，做了清楚的說明。他說：「戲劇、雕塑這些是靜態的藝術，雖然可以看到猙獰與靈動的表情，但其思想依舊需要內心的思考與感受才能參透；而詩歌則是動態的藝術，在流動的文字間，昇華了心靈，提升了靈魂。」

不過，萊辛的理論，赫爾德並不全然認同。他認為，文學是力的藝術。音樂才是時間的藝術，而在某些層面上，文學、詩、繪畫、音樂，皆是一種力的藝術。也因此，這些帶來力量的存在，就是德國市井小民，對抗封建階層下，最好的武器。對此，赫爾德主張，不要模仿法國的文學和藝術。相反地，其走訪民間，想要把德國最純樸、在地的民歌留下！

從萊辛到赫爾德建構德國民族文學的窗門，可以發現：「要建構一個民族文學的歷程，是要從一個集體思想的共同體開始。或許，一切的開端都是偶然，但毫無例外的是，需要眾多的思想家一棒接著一棒前進，才能在無垠的星河中，留下那一顆顆閃亮亮的文化瑰寶！」此刻，我們也許可以思考一下：「那台灣的文學呢？要怎麼接下前行者的棒子，開創起一個傳承的道路呢？值得期待！