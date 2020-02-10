100多位民主人士2月7日到9日，聚集在美國洛杉磯市中心的喜來登酒店，參加「中國民主黨全國聯合總部」舉行的第四次代表大會。有與會代表說，相信一場不可阻擋的巨大變革很可能即將來到中國。

參加本次代表大會的有中國民主黨黨員，來自歐洲、澳洲、香港、台灣以及美國各州的非黨派自由人士，還有美國加州和弗羅里達州的州議員和市政官。

中國民主黨聯合總部主席汪岷說，過去這一年裡發生的一系列重大事件——中美貿易戰、香港反送中運動，新疆集中營被曝光、蔡英文成功贏得台灣大選，以及武漢疫情引發的民眾提集體發聲，讓他相信一場不可阻擋的巨大變革即將到來。

達賴喇嘛西藏宗教基金會的董事長達瓦才仁也專程從台灣來到洛杉磯參加了此次大會，但他覺得中國的民主化進程仍然很難預測。

他說：「如果僅僅是從狀態，從中共的行為，從這樣一個角度來講，全世界都會覺得它為什麼還沒有變？為什麼中國人民，或者朝鮮人民，還能夠容忍這些事情？但是他們一直都在容忍，還有很多年輕人要去維護這些東西的時候，你會覺得莫名其妙，但是這個（進程）就不知道了。」

此次大會的會場中也出現了不少年輕人的身影，來自武漢的青年教師鄭燦，來美國之前，去了香港，經歷了反送中運動，並逐漸對民主和自由產生了顛覆性的反思。鄭燦在談到武漢疫情時說，他希望大家不要忘記李文亮醫生為言論自由作出的犧牲。

他說：「我希望大家經歷了這次疫情之後能夠記住他，然後讓我們中國的社會能往前進一步，因為上一次中國民間對一個人的死亡產生這大的社會效應應該是87年胡耀邦去世的時候。那麼這一次，一個普通的醫生（去世）能造成中國國內這麼大的輿論反響，我相信，我們海內外華人，包括香港澳門，包括國內的有識之士，我們能夠抓住這次機會的話，會對中國的社會進步有很大的幫助，我希望中國不要再跟八九六四一樣錯過這樣的機會。」

由於新型冠狀病毒大規模擴散，中國政府在香港困境未解之際又陷入新一輪危機。最初披露疫情的李文亮醫生去世的消息，更是在中國民間引發了強烈的憤怒和爭取言論自由的呼聲。