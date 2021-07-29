台灣購買德國BNT疫苗，因為中共以政治干預，在商無法言商，過程波折不斷，雖然經過三方折衝，台灣由企業白手套出面購買，暫時避開政府，但是終究還需要由政府給予BNT公司藥害免責權，如同我過去 專欄 所寫：復星亂入台灣疫苗採購案，即便在商言商，本身就違法，台灣與上海復星交易，不只違法，台灣還讓自己陷入一個中國陷阱，而這個陷阱並非今日造成，而是十幾年來，台灣以及國際藥廠沉默容忍的後果。

7月26日，立法院法制局終於無法持續保持沉默，站起來放了馬後炮，發表一篇報告，探討BNT事件，這個馬後炮報告，揭露台灣在藥物購買，包含抗癌新藥，或各種抗生素，有三成被中共掌握，這才是陳時中不敢說的秘密，簡單說：中共藥商靠著政府補助，以財大氣粗姿態，從國際大藥廠拿到所謂大中華代理權，牢牢掌控台灣藥品命脈，這是違法而且危險，從馬政府時代以來，政府就放任非法橫行，積非成是，到蔡政府時代，還無力改變，睜眼閉眼，讓台灣醫療處於險境，有一天，假如中台翻臉，中共只要不賣藥，台灣就得被迫投降。

不容利用代理權綁架他國醫療人權

根據台灣藥事法法規，鴻海、台積電、慈濟無權向復星買疫苗，反過來說：復星更無權賣疫苗給台灣，因為台灣藥事法第十五條第一款以及第二十七條規定：「賣藥工作是屬於政府特許行業，復星不在台灣登錄為分公司，自然不能在台灣賣疫苗」，更何況，中共不時恐嚇要發動戰爭，併吞台灣，現階段，武力對峙的兩個國家，卻可以容忍讓一國用代理權綁架另一個國家，這是何等荒唐，何等匪夷所思。

法律規定很清楚，復星無權賣疫苗給台灣，更不用說:台灣法律禁止從中國輸入疫苗，至於所謂大中華代理權，更是遊走灰色地帶認知，沒有任何一條法律說：「大中華代理權包含台灣」，但是這個積非成是的概念，卻被藥品貿易商習以為常，台灣政府也懶得管，無疑是自廢武功，讓國人暴露在險境，中共也就用龐大資金掌握台灣藥品，這不只不合理，對台灣人民醫療人權更卻乏保障，對台灣國安更加危險，因為疫苗或藥品已經是戰略資源，所以美國政府正加速把藥品製造，從中國撤離出來，原因也在此。

美中貿易戰爭開打，美國政府才發現美國藥品八成在境外製造，以中國和印度為主，根據美國FDA統計，中國在青微素、左旋多巴、抗血糖、降血壓、胺基酚等原料藥物，掌握度100％，美國每年從印度進口四成非專利藥物，問題是印度製藥原料，卻有七成來自中國，FDA說：二十年前，美日歐國家掌握全世界所有藥品製造供應，二十年後，中國卻變成全球藥品供應鏈中心，這個趨勢已經對西方國家造成危害。

目前來看，美國代理輸入台灣藥品有四成，日本有二成，歐洲一成，其他三成由中國藥商代理，台灣並非沒錢，卻無法搶下代理權，原因很簡單：代理權金額龐大是中國哄抬結果，更重要的是：就算台灣搶到新藥代理權，老共只要一聲令下，實施政治干預，禁止進口，最後藥品只能賣台灣，台灣藥商就要血本無歸，畢竟中國市場是台灣百倍數字。

為免於中共宰制藥品，台灣除了向世貿組織以及國際各大藥廠提出抗議外，台灣政府應該將藥品代理問題，列入國安議題。

世貿章程清楚寫下反壟斷法，台灣既是WTO會員國，就有平等輸入疫苗及藥品權利，無需被代理權綁架，更何況，事關普世醫療人權的疫苗和藥物，這種物品不能與一般物品看待，更不能遭受對台灣敵意的中共壟斷，如今，立法院法制局良心發現，放了馬後炮，也提醒蔡政府不要繼續裝駝鳥了。



作者指出，沒有任何一條法律說：「大中華代理權包含台灣」，但是這個積非成是的概念，卻被藥品貿易商習以為常，台灣政府也懶得管，無疑是自廢武功，讓國人暴露在險境。示意圖／擷自網路，民報合成