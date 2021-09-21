作者序—蔡合成

生命走過一甲子的我，出身貧苦，曾經叱吒，在放下亞洲保險王的頭銜之後，投入礦工兒子教育基金會。我找到了讓生命繼續下去的力量，現在更以癌末重生的身分，睜開像是被神佛擦亮的雙眼，以嶄新的心境看待世界。

認識我的人都知道，我出身一個近乎是世襲的礦工家庭。從這樣的家庭掙扎努力地長大後，為了在經濟上一邊照顧爸媽和弟妹，放棄台大入學資格，前往台北商專就讀，開始過著現代人難以想像的半工半讀生活。

我沒有因爲遭受惡劣的環境而被打倒或自暴自棄，常相左右的「挫折」，卻讓我更加用心，用盡全力去面對及克服生活上的一切。我感謝惡劣的環境，讓我更清楚我要做什麼，要如何努力，才能獲得想要的結果。

十九年前，我到少年觀護所演講，當時我想知道，為什麼會有這麼多孩子在這裡？一問之下，很驚訝有百分之八十的犯罪少年出身育幼院。於是在2003年5月成立基金會，並以實際行動對全國六，七千個育幼院的孩子視如己出，盡一己棉薄之力，走進被遺棄的一群，聆聽躲在陰暗角落的聲音，年年不限名額頒發獎學金，一心陪著孩子找到人生方向，雖然忙到被判定癌症末期，但我從沒有後悔過！

仔細想想如果不是二十年前放下屠刀，轉念去做有意義的事，付出幫忙別人，十二年前生了這場大病，可能就沒法從上天借來的能量繼續活下去。自己也深刻反省以過去六十幾年對待身體的方式，癌菩薩能讓我活到現在，已經是阿彌陀佛了。

持續抱持著在水泥地上播種子，傳播著「感恩惜福，種善因得善果」的理念，提醒世人在逆境中仍須不屈不撓，勇敢地站起來。這也是我將基金會取名「礦工兒子」的意義所在，走遍全國六十所監獄，全國六千所學校，從小學、國中、高中、大學、育幼院、扶輪社及企業團體演講後，我知道我是有使命的，從出版《礦工的兒子》、《王永慶的球僮》、《蔡合城癌末癌細胞不見了》、《蔡合城人癌共存》這四本書，多年來鼓勵弱勢族群也為陷入困境的癌症朋友們的中注入一股希望的活水，並以嶄新的心態面對未來。「萬法唯心造」這句話相信諸位讀者都聽過，它的意思很簡單，就是在自己心上用功。只要起心動念是善良的，偏差的念頭很快就會轉掉。這不論是重症病友或誤入歧途，生活困頓或自覺受騙受害的人，都可以時時受用的箴言。

經歷了人生神奇旅程，對我來說，修自己的心法，就是能處處為別人著想，如此一定不會錯。今年出版《瀟灑走一回，自在人生；傳奇蔡合城》藉由這本書讓更多人了解，生命是掌握在自己手上。誠摯地邀請您，一起分享我奇妙的生命之旅，當您再重新審視自己的人生，一定也能尋得上天贈予的禮物它們可能早就來到您身邊。



蔡合成（左）、張東秀（右）共同出版的《瀟灑走一回，自在人生：傳奇蔡合城》。圖／擷自礦工兒子教育基金會網站、時報出版，民報合成

作者簡介

蔡合城 現任財團法人礦工兒子教育基金會董事長，心法禪院院長，台北市柯蔡宗親會理事，中華民國亞太新經濟學會理事。

曾著作《礦工的兒子》、《王永慶的球僮》、《蔡合城癌末癌細胞不見了》、《蔡合城人癌共存》等書

學歷：省立基隆中學畢，淡江大學畢，台北商業技術學院畢，美國艾瑪拉大學教育學碩士。1952年出生於困礦工家庭，國中畢業被迫休學成為全台最年輕的礦工，五專時半工半讀，曾任台灣經營之神王永慶的球僮，中年失業負債，一切歸零重新開始。進入保險業又連續五年刷新全國紀錄，擁有「亞洲保險王」殊榮，年收入達千萬以上。51歲成立「財團法人礦工兒子教育基金會」，為全國唯一頒發育幼院獎學金無上限的機構，也是首位走遍全國監獄，上百所學校及育幼院演講的人。2009年（57歲）時罹患多發性骨髓瘤末期，療癒過程中，深切領悟病者身心俱疲，經由中西醫診治，調整心態，改變生活作息與飲食，目前癌指數已降至零。

張東秀 財團法人礦工兒子教育基金會執行長、礦工兒子文化事業有限公司總經理、心法禪院執行長

中華民國亞太新經濟學會監事。

1966年出生於台東，自小離家上台北求學，就讀台北市立中山女高，銘傳商專，台北商業技術學院應用外語系畢，暱稱「東東」，從事廣告行銷企劃10年，保險業務16年，1999年與亞洲保險王蔡合城老師結下善緣，一日良師，終身益友，2001年與蔡老師走遍全國監獄、學校及育幼院從事教化工作。

2003年成立財團法人礦工兒子教育基金會，擔任執行長至今。

2020年進修國立臺北商業大學EMBA。

擔任2019、2020、2021總統教育獎複審委員。

著作：基金會童書《我的故事》、《我的夢想》、《我的成長》、《我最得意的事》、《我最難忘的事》、《我最感恩的人》、《我的未來》、《我的志向》、《施與受》、《那次，我勇敢說出對不起》、《如何培養好習慣》、《良師益友》。《蔡合城癌末癌細胞不見》、《蔡合城人癌共存》。