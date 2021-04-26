阿里山鄉鄒族部落茶山村是唯一由鄒族、布農族（高雄那瑪夏）和漢人三族組成的原鄉。茶山「天神取火」的古老傳說由來已久，搭配4-5月螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情

阿里山鄉鄒族部落茶山村因地緣關係，是唯一由鄒族、布農族（高雄那瑪夏）和漢人三族組成的原鄉。茶山「天神取火」的古老傳說由來已久，搭配4-5月螢火蟲大發期，吸引許多遊客上山體驗原民風情，遊客手持火把以探險的心情在距離部落1公里遠的取火台拜天敬地，在伸手不見五指的綠色隧道一路挺進，既刺激，又好玩。

位於阿里山鄉最南端的茶山村，平均海拔450-1200公尺，被群山包圍的部落位在一處平台上，三條聯外道路分別通往阿里山鄉、台3線和高雄那瑪夏區，村內融合著鄒族、布農族和漢人，世代相處融洽。

傳說很久以前居住在這裡的原民是達古布亞努族（鄒族的姓氏），茶山原名「珈雅瑪麻拿」（Cha Ya Ma Vana），是鄒族「山腰上的平原」之意，日治時期日人把這裡當牧場，飼養牛隻和戰馬，也改名「珈雅瑪」。

茶山本來計畫興建一座展演場地，場址卻發現疑似達古布亞努族遺址，建設案因遺址文物鑑定中而暫停。

茶山還有一項為人津津樂道的「天神取火」傳說，這項儀式源自鄒族神話故事，相傳大洪水導致所有火源滅絕，大地頓時陷入黑暗，沒有火，就無法生活，無法生存，所有動物召集在一起商議後，決定向天神取火。自告奮勇、全身豔麗的紅嘴黑鵯一馬當先，不幸功敗垂成，還燒到全身僅剩下兩種顏色，最後是麻雀驚險完成取火源任務。

茶山人感謝麻雀對族人的犧牲與貢獻，對麻雀十分禮遇，小米是茶山主要雜糧作物之一，也是麻雀最喜歡的食物，族人只會以竹製和銅罐製成的趕鳥器驅趕，不會趕盡殺絕，每天清晨天剛亮，就會看到農婦在田間拉動佈滿農田、綁著銅鐵罐的繩子，發出叮叮咚咚的聲響趕鳥，形成一幅特殊、又帶有神秘傳說氛圍的畫面，這也與茶山部落長期以來的「分享文化」不謀而合。

目前正是螢火蟲發生期，不少遊客遠道而來，在前村長李玉燕精彩的解說導覽下，沿著步道上到終年不絕的水火同源場地取火點燃竹製火把，簡單的感恩儀式後，大家人手一支火把，沿著山間小徑把珍貴的火源帶回部落。