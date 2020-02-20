值此舉國防疫之際，深慶政府的用心，國人之自制，「無常」，更在於你我的多體諒，少責怪。圖／作者提供

值此武漢肺炎疫情蔓延，却苦無解藥和疫苗時刻…。

37年來，身居窯場，埸址地處半山腰林木間，生活本依24節氣的流轉為依據的恬靜，突如其來的疫情，由不得不令人反思，感嘆世間事之無常…。

無常，辭海解釋：

1.沒有定律，變化不定。

2.佛教用語：指世間的一切事物生滅變異，不能久存。

古人對於未知之事均用占卜，以《易經》六十四卦的「卦爻辭」型式，來闡析現狀、預測未來，告知行動準則，以知幾應變，謀趨吉避凶之道。

知幾，即無常之先知也！

《易經》是中華文化群經之首，包括了三大原則：不易、簡易、變易。

變易，是指宇宙中的萬事萬物，没有一樣東西是不變的。這種有感的現象，即是佛教界所稱的「無常」。

伏羲劃卦「仰以觀天文，俯以查地理。」觀察到天、地、人，是探討宇宙三樣最重要的材料。

宇宙運行的法則，天地人隨時在變，隨地而變，永無停止的在變。

易經以八個卦，來談天下變化之理。

天下之理得，則人生的本位、生命的價值觀，都可在其中找到依循的參考。

何謂〈卦〉？「卦者掛也。」，就是說宇宙間有八個現象掛在那裡，此即是八卦:

1.乾卦代表天，

2.坤卦代表地。在這個天、地以内，有兩個東西不停地在轉:

3.太陽，用離卦為代表。

4.月亮，用坎卦為代表。

再加上：

5.震卦代表雷。雷震動之後，變成氣流，就是6.巽卦，巽卦代表風。

再加上：

7.艮卦代表高山、陸地；8.兑卦代表海洋、河流。

這八個卦剛性柔性相互摩擦、激盪，詮釋著宇宙間任何事物的變化，有其事，必有其理的幽微奧祕…。

八卦，更是智慧的象徵，中國平劇非常注重臉譜和服裝，舞台上穿件八卦道袍，在額上畫一個太極圖，就是表徵這位劇中人的頭腦充滿智慧:「上通天文，下知地理。」

「不易」，是指太陽每天從東方昇起，西方落下，這自然的規律就是天道。

「變易」，是指易經之所以有64卦，代表著自然界64種相生相剋變化的法則。

那麼，如何應對「無常」？

科學無法詮釋的冥冥，我們就從老祖宗的智慧，理出個身、心、靈養生的概要吧！

《易經》第27卦〈頣卦〉，是談調養，養身養心，養氣也養靈之卦，卦辭曰:「貞吉。觀頣，自求口實。」

簡短八個字，人人做得到！

貞，守正道，正常生活，正常飲食，唯正方吉。

觀頣：看你用什麽方法。

自求口實：

「一方水土一方人」，方是指當地的風土飲食；到國外旅遊，不吃當地果蔬，不飲當地水，水土不服的無常，就正在向你招手。

同時，也告誡著人們，須防病從口入，禍從口出，飲食無度傷身，言語失節，當招無常之禍。

《莊子•養生主第三》強調養生的主要原則，就是使精神處於一種順應自然，知命自然的狀態：

1. 以自然為師：

《論語•陽貨》子曰:「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」天體一年四季的運行，老天爺從來没說話；而依節氣（對時）生下的果蔬，你為什麽不吃？

2. 走出内心的自我罣礙：

老子道德經第71章云:「夫唯病病，是以不病。」智者之所以没有這個毛病，是因為他把這個毛病當做毛病，正因為能把這個毛病當作毛病，所以才没有這個毛病。

如何解開心中的鬱結？

《莊子•養生主第三》說了兩則:

(1)「澤雉十步一啄，百步一飲，不蘄畜乎樊中。神雖王，不善也。」

蘄=希望。樊=鳥籠。王=旺。

放下心中的我執，追求精神及形體的自由。

(2)「安時而處順，哀樂不能入也。」

安於接受當下，順應自然變化，不必自陷於哀或樂的情绪中…。

大太陽下或小雨時候，站在柏油馬路上，載著口罩排隊等買口罩，為什麽不帶個傘及礦泉水，以防「無常」？

不必争，不必搶，放下自己。鬆緊之間，寬以待人，嚴以律己。

值此舉國防疫之際，深慶政府的用心，國人之自制，「無常」，更在於你我的多體諒，少責怪。

歹運的無常過後，祈望充滿平安的無常早日到來！