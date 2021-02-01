作者提出，不是只有獨裁政府才有韭菜，另外兩種韭菜，也會在民主國家產生，一種是股市中的散戶韭菜，經常被煽動高買低賣，變成大戶手中韭菜，而另一種韭菜就是政治粉絲，這種政治粉絲屬於民粹政治中特產，變成政客特定收割的韭菜。示意圖／民報資料照

中國作家最近習慣用「韭菜」形容14億中國人，「人命如草賤，割完又吋生」，從植物用典來看，韭菜是一種葷食，屬於石蒜類，生長能力很強，只要不連根拔除，割完之後很快會再生，民間習慣以韭菜來包餃子，吃起來很美味。

弱勢人民如韭菜

所以，把韭菜形容人民，相當貼切，第一，韭菜被割時候，沒有反抗能力，尤其是獨裁專制國家，政府隨時可以收割，無須國會認可，百姓只能低頭被割，還不敢發問，「韭菜被割，最後進了誰的肚子？」所以，武漢瘟疫以來，中國人民已經變成韭菜，確診病例一來，只能待在家中，被中共政府一割再割。

本來中共政府已經大鬧政府沒錢花，政府財庫見底，現在，靠著病毒蔓延，中共從病毒檢測篩檢工作中賺大錢，只要城鎮社區出現少數確診個案，肯定是勞師動眾大篩檢，動輒一天數十萬人篩檢，雖然中共自稱，所使用篩劑是全天下最便宜的試劑，但是積少成多，變成大錢，很多人已經被篩檢數十次，交了數千人民幣。最近，春運到來，為了防疫起見，中共針對人民返鄉過年，發布「返鄉篩檢政策」，只要想回家，搭車之前7 天，要篩檢一次，回家後7天，還要篩一次，14天後再篩一次，如果過完年，想回到原來工作崗位，卻拿不到陰性證明，你就沒辦法回到工作崗位。所以，過一次年，要被政府篩檢3次，一次500台幣，3次也要1500，今年春運移動人口，已經降低到17億人口，中共還是可以從篩檢中發大財，至於篩檢準確或不準確，那還是其次。

為了逃避篩檢，節省金錢，網路上還有人一起和政府搶錢，大賣陰性證明文件。

政府靠國家暴力割人民韭菜，發大財，既有公文，又有政策，老百姓不能不低頭，人民拒絕被割韭菜，下場是關押牢裡。

別以為只有獨裁政府才有韭菜，另外兩種韭菜，也會在民主國家產生，一種是股市中的散戶韭菜，經常被煽動高買低賣，變成大戶手中韭菜，而另一種韭菜就是政治粉絲，這種政治粉絲屬於民粹政治中特產，「一日為粉，終生為粉」，變成政客特定收割的韭菜。

這種民粹政治，抓住特定意識形態者的同溫層，然後透過特定媒體的「造神運動」，把普通政客搞成救國救民的真神，在整個造神運動過程中，形成媒體、網路、粉絲團仲介者，三位一體的供應鏈，就好像傳統台灣廟宇裡面的神明、乩童和桌頭，3人一組，跪拜者才是信徒，神明要現身，要有乩童附身，還要有桌頭替神明發言說話，俗稱裝神弄鬼。在網路時代，桌頭已經化身成神明旁邊的護法大將，自己搞視頻，號召粉絲團，如稱「圈粉」，用親切接地氣的稱呼為「某某哥」擁有替神明說話的力量，在這一次韓粉所發動的罷免復仇之旅，可以看出來，神明神隱鄉村，早已經沉默不語，但是，旁邊的桌頭卻越搞越大，準備要罷免過去得罪神明的一干綠色人士。

搞罷免師出無名

韓粉搞罷免師出無名，目的是搞亂台灣民主，放著台北幾個涉及貪瀆的藍營議員不罷免，現在桃園罷剛完，接著南下要罷高雄，一名陳姓護法大將肯定是桌頭，最近被檢調查出，「假罷免，真吸金」，靠著罷免運動需要金援，向韓粉募款，眾多韓粉在老韓選舉時已經充當韭菜，被割了一次，貢獻資金，現在不甘心老韓被罷免，又淪為這一波罷免運動的韭菜。

通常，政治造神運動中，桌頭無法從選舉發大財，賺到選舉大錢，現在卻可以從罷免運動中發點小財，因為，桌頭聰明，早就看準，老韓雖然離開神位，但是信徒不死，人不好好做，卻一心要當粉絲，下場肯定是粉身碎骨。

這種粉絲就像追星族一樣，必須具備一種特質，無腦者不管是投身股市，或生活在專制國家，疲於奔命是日常生活，被割韭菜是必然下場。

台灣人一向有尊敬老師傳統，甚至認師為父，這固然是美德，但是，也少見肯為老師「粉身碎骨」者，可是，一旦當上粉絲就不同了，一日成為某某粉絲，追星上天下地，變成一種本分，為神明粉身碎骨，更非少數，所以，一位醫師朋友最近感嘆，早知如此，年輕時，就立志蓋廟發財，總比當健保局公務員來得好，台灣俗語說，第一蓋廟，第二賣冰，第三當醫生，造神蓋廟，只要成功，財源可以不絕，還可以庇護桌頭，乩童發大財，比幹醫生還要輕鬆很多。

罷免運動要錢，要糧草，搞動員，國民黨金庫缺缺，現在只能靠韓粉韭菜捐獻，韓神隱退之下，卻便宜了粉絲團的直播主。



作者指出，這一次韓粉所發動的罷免復仇之旅，可以看出來，神明神隱鄉村，早已經沉默不語，但是，旁邊的桌頭卻越搞越大，準備要罷免過去得罪神明的一干綠色人士。圖為2021.1.31高雄罷免黃捷遊行。圖／擷自公視新聞影片