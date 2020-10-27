圖為美國第7艦隊在前往新加坡進行進行輪流部署之前，LCS中隊一號的USS CORONADO（LCS 4）在RIMPAC演習中發射了魚叉Block 1C導彈。示意圖／擷自美國太平洋艦隊臉書

美國國務院已決定批准向台灣出售最多達100套「魚叉」海岸防禦系統（HCDS）及相關設備的方案。國防安全合作局星期一（10月26日）就此通知了國會。就在幾天前，美國行政當局批准了另外三項對台灣出售武器的方案。中國外交部發星期一宣布對參與對台軍售的美國企業實施制裁。台灣外交部對美國的軍售決定表示「由衷感謝」。

美國國防安全合作局說，台灣方面要求購買的這100套「魚叉」海岸防禦系統包括最多達400枚的RGM-84L-4「魚叉」第二批次岸射型導彈和四枚RTM-84L-4「魚叉」第二批次演練用導彈以及411個集裝箱、100輛「魚叉」海岸防禦系統發射器運輸車、25輛雷達卡車、支持和測試設備、出版物和技術文獻、人員培訓和培訓設備等。這筆軍售方案總價據估計為23.7億美元。

上星期三（10月21日），美國行政當局通知國會已批准三項可能向台灣出售武器的方案。其中一批武器包括11個M142高機動火箭炮系統（HIMARS）及相關設備，據估計價值為4億3千610萬美元。另一批武器包括135枚AGM-84H增程型防區外對地攻擊導彈及相關設備，據估計價值愈10億美元。第三批武器包括六個MS-110偵查吊艙及相關設備，據估計價值為3億6千720萬美元。

國防安全合作局說，擬議中的軍售方案符合美國法律和政策，支持接受方使其武裝部隊現代化並維護「可信防禦能力」的持續努力，從而有利於美國的國家、經濟和安全利益。

中國外交部發言人趙立堅說，北京決定對參與此次對台軍售的美國軍工製造商洛克希德·馬丁公司和雷神公司、飛機製造公司波音公司等美國企業以及在售台武器過程中「發揮惡劣作用的」美國個人和實體實施制裁。

台灣外交部星期一說，台灣已在當天接到美國政府正式通知，並對此表示「誠摯歡迎」和「由衷感謝」。

台灣外交部的聲明說，這川普總統任內第九度、也是今年第四度對台軍售，這「充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使我國能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力」。

台灣外交部還說：「面對中國的軍事擴張和挑釁，台灣會持續強化防衛戰力的現代化，加速提升不對稱戰力，以維護區域和平與穩定。」

美台商業協會星期一發表聲明，對第四筆對台灣的軍售方案獲批表示歡迎。會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說：「這些陸基移動岸防火力配備著經過檢驗、值得信賴的『魚叉』導彈，增加了台灣現有的反艦防禦並大為增強了嚇阻能力。台灣岸防巡航導彈武庫包括本土設計和製造的雄風二／三型，對其進行實質性的擴展是一項值得歡迎的發展。」