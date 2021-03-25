迎接80周年校慶！位於高雄愛河旁的河濱國小在愛河畔與創世基金會合作舉行「為愛而跑-80周年校慶愛河公益路跑活動」，今年80周年校慶在行政服務類獲選傑出校友的時代力量高市議員林于凱肯定舉辦路跑結合公益活動。他說：「運動兼做公益」，很棒！

林于凱憶及過去小學田徑隊訓練後，家長都會提供包子與牛奶，所以他現在在每年路跑也都會提供熱騰騰的包子給小朋友，他說：「這是一個非常難忘的回憶」。

「為愛而跑-80周年校慶愛河公益路跑活動」3月25日由高市議員林于凱、河濱國小丁崇寶校長、家長會鐘婉榕會長與創世基金會周冠華院長及自治小市長共同鳴槍宣示起跑，學生路跑並藉此向社區募集發票，關懷植物人。

河濱國小的愛河路跑活動已經有十多年的歷史傳承，河濱國小丁崇寶校長表示，本次的「80周年校慶愛河愛心公益路跑」的規劃與教育部當前所推動十二年國教帶得走的能力不謀而合。因為與愛心有約的健康路跑可同時培養同學兩項能力素養，第一項是培養學生受用一生帶得走的運動習慣，有益於改善與提升健康、情緒與智力，多運動可以讓大腦保持最佳狀態，並可刺激腦幹，提供能量、熱情和動機，有效提昇注意力和學習效率；第二項是培養學生關懷弱勢、力行公益的好品格。他強調，為公益而跑是自利而利人的，最重要的是當同學跨出每一歩，揮灑汗水的同時，都已經對社會公益團體盡一己心力，從中體會為善最樂真諦。