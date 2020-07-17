實施陪審可以使檢察官認真辦案，也可以大幅減少冤獄，但這個好處卻也是檢察官們反對陪審制最大的原因。圖為美式陪審團。示意圖／iStock

一、你相信台灣的檢察官嗎？

許多去過地檢署的人一定會對於檢察官有自己的看法，如果以民調為基礎來看的話，對於檢察系統有好感的人大概不多。陳前總統被特偵組偵查時，特偵組的越方如跑到日本和辜仲亮達成協議要辜做偽證咬死陳水扁，檢察官變成是羅織犯罪的工具。人們說：「有錢判生，無錢判死」的起點幾乎都是從檢察官開始的。如果實施陪審的話，檢察官是否就可以為所欲為了呢？以下我們就以美國為例加以說明。

二、檢察官有責任證明被告有罪，被告並沒有義務證明自己無罪

一般人會認為：檢察官透過起訴要證明被告有罪，所以被告與被告的辯護律師要努力證明自己無罪。當然如果能夠這樣是最好的，但是在很多的情況，這是很困難的。檢察官可以實施強制偵查、可以大量動員員警進行偵查、可以利用國家所獨佔的個人資訊與資料庫、檢察官和軍警情治單位可以互相協助，形成一個廣大的偵查網、檢察官有能力可以透過DNA的檢查進行高度的鑑定……。從武器對等的角度來看，被告與其辯護人根本不可能贏過檢察官。

也因為這個緣故，在美國的刑事審理過程中，有一個很清楚的原則，那就是：在審判過程中，檢察官有責任證明被告有罪，被告並沒有義務證明自己無罪。

三、檢察官有義務去證明：犯罪情節沒有合理懷疑的餘地，不然被告就應無罪

因此，律師最重要的任務就是要徹底去戳破檢察官的證明之缺點，使陪審對於檢察官的證明抱持懷疑，律師要傾全力去使陪審對於檢察官的證明產生「合理的懷疑」，並因此使陪審做出無罪的裁決，這樣就可以使被告不會被判罪。

由於這個緣故，檢察官在正式審理的時候，必須要對於陪審所抱持的合理懷疑，以陪審能夠理解的程度去加以破解。檢察官有義務將起訴事實的主要部分證明到「沒有合理懷疑的餘地」。然後陪審須以「沒有合理懷疑的程度」對於檢察官所描述的起訴事實加以認定之後，才能判定被告有罪。檢察官的這個證明就被稱為「超越合理懷疑的證明」（Proof beyond a reasonable doubt）。

從相反的角度來說，檢察官的證明如果會讓陪審殘留合理的懷疑時，那麼，陪審對於檢察官所描繪的犯罪情節就不能認定為事實，這個時候，陪審就會認定：檢察官對「沒有合理懷疑的餘地之證明」是失敗的，而要做出無罪裁決。

四、實施陪審，冤獄一定會減少

透過上面的說明，各位應該就可以清楚知道，檢察官要很認真辦案，才有可能使被告被判有罪，但台灣的檢察官目前的辦案，似乎與此相反，只要有一、兩個證據可證明被告與犯罪有關，就任意起訴，讓被告身處痛苦之中，要努力去證明自己的無罪。因此，實施陪審可以使檢察官認真辦案，也可以大幅減少冤獄，但這個好處卻也是檢察官們反對陪審制最大的原因。