針對已有學校因出現2例確診個案全校停課，台北市長柯文哲今（20）日表示，3萬人跟50人的學校都用同一停課標準，應該再修一修，即使是SOP，也要且戰且走。

台北市某國中有學生3月初自中國福建返台，因身體不適，校方今天進行「預防性停課」；對此，台北市長柯文哲今（20）日表示，當作演習可以，但不會常態處理，針對已有學校因出現2例確診個案全校停課，他認為，3萬人跟50人的學校都用同一停課標準，應該再修一修，即使是SOP，也要且戰且走。

柯文哲今天出席台北春季結婚購物節，針對北市某所國中，因出現疑似感染案例，校方進行「預防性停課」一事，他在會前受訪時表示，詳情他不曉得，不過就當做演練，這種疫情消息還是由中央統一發布，被問到這只是疑似個案，還沒有確診，會不會反應過度？他說，對啊，當作演習可以，不會常態處理。

至於現在已有學校因出現2例確診個案全校停課，台北市未來是否會針對校園加強防疫？柯文哲回應，市府有在討論，現在是2個學生確診就全校停課，但是像陽明山有50幾個人的小學校，和台灣大學3萬多人的學校，都用2人感染就全校停課的標準，這恐怕還要再修一修，即使是SOP，也要且戰且走。

針對防疫旅館，北市補助7000元，有民眾認為住旅館14天很貴，補助7000元不夠，柯文哲指出，這是部分負擔「co-pay」的概念，就好像健保藥費，如果百分之百免費，大家就會亂用，想說住防疫旅館不用錢，不然去住住看好了。

至於是否有跟中央談及7000元的補助？柯文哲說，這是地方政府可以決定的，北市府就出，目前第一災害準備金有7億元，第二預備金大概也還有7億元，大概下禮拜會發布台北市的緊急紓困方案，他很怕一些企業撐不住會倒閉，一倒閉會有失業問題，對於營業額會下降超過50%的企業，市府會優先救，原則上至少不可以讓它倒閉。