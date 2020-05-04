台鐵殺警案被告鄭再由，第一審判決以其不具有責任能力而判無罪，致與大眾感情有所落差。(可參考筆者著，〈 責任能力判斷是司法的一大黑洞 〉)為解決如此的疏離，司法院正力推國民法官制度而因此制是以重罪為適用範圍，類如台鐵殺警案，於未來必是由國民法官來審理。(可參考筆者著〈 該讓國民法官審殺人重罪嗎 〉)惟經由此種審判程序所得結果，會不會有差別?

依照司法院所提的國民參與刑事審判法草案，只要是最輕本刑十年以上有期徒刑或故意犯罪致人於死的場合，就須由三位專職法官與六位國民法官組成合議庭來審理。而國民法官不僅要與專職法官共同決定犯罪事實有無，更得為量刑的決定，或可將民眾的法感情注入判決之中。

惟於國民法官審判的場合，合議庭的九位法官於正式審判前，都不能接觸證據，以免產生未審先判的預斷。而如台鐵殺人案，針對殺人事實的部分，並無太大疑義，審判重心實在於責任能力之有無，就得面對複雜的精神鑑定，而國民法官能否於短暫的審判期間充分理解，勢必產生疑問。相對來說，三位專職法官雖也不能事先接觸證據，但因須先為準備程序，就比國民法官具有資訊取得的優勢。再加以其已習於法庭的操作，對於鑑定報告的理解，也會比國民法官來得迅速。

國民法官可降低法官恣意與專斷

尤其是在責任能力判斷上，必須仰賴精神鑑定，但在此種鑑定實不如DNA鑑定般的客觀與準確性下，到底要只要一次鑑定，抑或為數次鑑定，並出庭接受交互詰問，勢會成為審判的關鍵。只是現行的刑事訴訟法，並不承認當事人有自行委請鑑定的權利下，對於鑑定必要與否、是否要再鑑定等，都由法官來決定。且於國民法官審判的場合，關於此等事項，亦屬三位法官的專屬權限，致使國民法官對聽取專家的意見，就處於消極被動的地位。

由於在現行審判制度，於機關鑑定的場合，往往未有實際鑑定者出庭，而僅以報告代替，如此的證據提出，實屬一種傳聞，法官或當事人也無詢問或詰問之機會，致為人所詬病。故在人民參與審判的場合，實際鑑定者就必須出庭。而於國民法官的場合，其亦可對之詢問。只是由於國民法官於正式審判前，並未接觸任何卷證，如此的詢問，就有可能陷入循環，也可能顯露出某種預斷，這與法官必須是公正的聽訟者，已有些許落差。更麻煩的是，由於現行的精神鑑定，往往耗費的人力、物力相當龐大，即便此種鑑定的主觀性必然存在，法官是否同意數次鑑定，以讓國民法官為相互比較，這本身也會有很大問題。若果如此，國民法官於審判庭所接收者，有可能就只是單一意見，致而無從為比較。

而在進入評議的階段，針對有無精神障礙，自應尊重精神鑑定的結果，但關於精神障礙是否使是非辨識、行為控制能力因此喪失，致無庸負起刑事責任，就必須由合議庭為法律判斷。而藉由六位國民法官的加入，也可有效降低法官的恣意與專斷性。

只是按照草案規劃，雖規定有罪判決至少須達三分之二的票數，卻明文至少要有一位法官的意見在內。故以台鐵案來說，即便六位國民法官全數認為被告責任能力並無欠缺而判有罪，但若三位法官皆堅持責任能力有所欠缺，最終仍須判處無罪，致與現狀無異。則國民法官，真的夠國民嗎?