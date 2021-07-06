門諾基金會到宅沐浴服務自2009年開辦，透過沐浴車承載相關的床槽、排水管線、器材以及三位專業的服務人員，提供從頭到腳、細緻又完整的沐浴。早在尚未納入長照1.0時，就自行吸收高昂的成本，讓長輩、失能者、身障者能夠好好洗一頓澡。

近兩個月來疫情嚴峻，但對於重癱瘓、長期臥床的長輩們來說，到宅沐浴仍然是不可或缺的長照服務，這更是生活中少數能好好清潔身體的機會。為了盡力兼顧服務與防疫，目前門諾基金會到宅沐浴的照服員，皆會配戴防護面罩或護目鏡、口罩、手套；在服務每位個案的前後，也都會使用酒精消毒使用工具，並定期清潔消毒到宅沐浴車，做好每一個環節的防疫措施。

門諾基金會花蓮工作站長陳靜惠表示，當在進行個案及家屬的TOCC（活動史）時，若有疫情發生的村里，或是有從外地回來的同住者，照服員就會穿戴防護衣，然而天氣炎熱再加上防護衣相當悶熱，進行服務時照服員時常汗如雨下，因此一天必須攜帶兩套衣服做更換。但為了彼此的安全，這都是必要的措施，照服員們即使辛苦，也沒有抱怨，照常維持專業的服務。



門諾基金會到宅沐浴的照服員皆會配戴防護面罩或護目鏡、口罩、手套；在服務每位個案的前後，也都會使用酒精消毒使用工具，並定期清潔消毒到宅沐浴車，做好每一個環節的防疫措施。圖／門諾基金會

門諾基金會長年用心、專業的服務態度獲得許多正面回響，例如72歲的游先生，因為脊椎受傷長期臥床，雖然也是失智症患者，但他不僅記得照服員們會來服務，更主動關心照服員們的身體健康，怕他們太過辛勞。門諾基金會督導趙薇晴說，這就是對第一線照服員就是最大的鼓勵，也是讓他們服務進行下去的動力。



雖然疫情嚴峻，但對於重癱瘓、長期臥床的長輩們來說，到宅沐浴仍然是不可或缺的長照服務。圖／門諾基金會

照服員不僅僅是每周單純進行服務，也時常問候長輩、和長輩聊天與互動，這對因身體因素無法隨心所欲外出、進行人際交流的長者來說，也是相當重要的情誼。

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到宅沐浴會攜帶相關專業設備，到宅提供服務。圖／門諾基金會



門諾基金會到宅沐浴所使用的床槽，是由台積電研發。圖／門諾基金會

門諾基金會表示，負責到宅沐浴的第一線服務人員，目前都已經施打疫苗，讓長者可以安心接受服務，不會因疫情使服務停歇，門諾基金會的長期照顧服務，就是要維繫長輩、失能者的日常生活。

門諾基金會的到宅服務採取輕收費方案，按身分別及長照等級進行部分或全額補助，讓民眾不會因經濟困難而無法「好好洗澡」。有意申請或洽詢之民眾，可以電洽

門諾基金會花蓮工作站

03-8338009 #241 陳小姐