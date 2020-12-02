美國大選爭議不斷，總統川普並未承認敗選，美國司法部長巴爾（Bill Barr）接受美聯社訪問時表示，司法部未發現有足以影響總統大選結果的大規模舞弊證據。

巴爾說：「截至目前，我們尚未發現規模足以影響選舉結果的舞弊證據。」

川普1日持續透過推特批評密西根、內華達州選舉有瑕疵；他的司法部長巴爾接卻表示，沒有證據顯示這次選舉有出現足以影響結果的舞弊行為。

巴爾表示，美國檢察官和聯邦調查局（FBI）幹員追查調查所有收到的指控和訊息，他們說沒有發現足以改變選舉結果的證據。

巴爾說，「直到今天，我們沒有看到足以影響選舉結果的大規模舞弊。」

巴爾是川普政府最強力的擁護者，選前多次提醒在疫情期間使用郵寄選票投票，可能產生詐欺行為；巴爾沒有發現舞弊行為的談話，和川普立場完全相反。

目前川普尚未正面回應此事，而是在美聯社刊出報導後連續推文，在沒有提出證據的狀況下，指多處都出現選舉舞弊。

負責選舉訴訟的川普委任律師朱利安尼（Rudy Giuliani）表示，至少6個州都發生非法選票問題，司法部根本沒調查。

另據CNN與《紐約時報》報導，朱利安尼上星期和川普提起，在他離開白宮前預先特赦。據說川普的朋友和盟友認為，拜登政府來意不善。一名消息人士說，「別信任民主黨」，並指出他們尋求的特赦，是給予全面保護，以免未來遭起訴。

不過，朱利安尼否認尋求預先特赦，並說《紐約時報》根本搞錯了。目前還不清楚，朱利安尼和其他川普親信幕僚可能涉及的刑事案。

前不久，川普決定全面特赦前國安顧問佛林（Michael Flynn），免除有關向聯邦幹員說謊，掩飾和俄羅斯駐美大使接觸的控訴。

今年夏天，川普就下令，為顧問史東（Roger Stone）減刑。史東因欺騙國會、干擾證人，還有阻撓眾議院調查川普2016年總統大選時，是否曾與俄羅斯串通，以獲得勝選等罪名，去年11月被判有罪，而需服40個月徒刑。