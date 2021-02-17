司法改革喊得驚天動地，為何一般人仍然無感？訴訟拖延的依舊拖延，心證奇怪的依舊奇怪，冤獄的仍然冤獄。美國學者也質疑，美國每年被關超過一百萬人，其中冤獄佔多少，值得研究。台灣要改革司法，不是東抄日本裁判員制，改個名稱叫國民法官制，也不是抄襲英美陪審團。提高法院三種主角叫鐵三角，法官、檢察官及律師水準，恐怕才是司改第一課。因為，審判是半人半神的工作，人要扮演神是不可能，提高法律及其他必備專業，或藉用其他專業人士一起解決問題，假以時日，比較可能成功。

專業、權威、德高望重

大家看港劇及英國電影，會發現他們的律師及法官戴假髮，但不知原因為何。這種傳統從17世紀開始，就像法律見解有不同看法，大致有三種說法，一是法官、律師勞形案牘，久了後禿頭，那時沒有植髮技術，為了遮掩禿頭，約定俗成戴銀白色捲毛假髮，遮禿頭增加美觀。二是為了顯示專業、權威及德高望重，而且也有保護作用，避免下法庭被當事人認出來遭毆打或槍擊。三穿上黑袍及戴上假髮，看起來比較不像人，掩蓋原來人的面貌及雜念，希望司法能追求真善美，而且審判原來屬於神的工作，戴假髮至少看去不像人，能做好半人半神的神聖審判工作。因為戴假髮很熱又臭，英國政府2008年規定，除了刑事案件外，其他案件開庭不必戴假髮了。

全世界沒有一個法官敢說，他審理的案件全部正確，除非是民事法官全部都和解了。有判斷就有正確及錯誤。沒寫書面契約，各說各話，哪一個正確？幾十人毆打一個人致死，哪個人出手，哪個人旁觀，哪個人動手時嚇得落跑？現場一片混亂，監視器模糊，或沒有監視器，三個證人三種說法，恐怕神來審判，也難拼出現場拼圖。追求司改要了解司法面貌及本質，法官把自己想像成半人半神，非人非神，一般人也要有此思維。加強訴訟速度，提高鐵三角法官、檢察官及律師水準，才是當務之急，方能贏得司法信賴。