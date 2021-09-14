有一位誠實自稱1450的Lina，在人面冊貼蔡英文詐騙集團愚化台灣人的咒語：「你們被彭文正利用了，他想做節目賺錢，走進國民黨的黨部演講，立場搖擺。」

在缺乏現代公民意識的社會，掌握權力的政治撈仔攏慣用「貪戀色情、錢銀」來打擊抹黑妨礙怹惡行的人，無知閣無理性的民眾著按呢，無影自己真正知影事實，來受自己支持的政治撈仔駛弄，行徑像黑道細跤仔去攻擊大哥的仇人。

若對人正當賺錢祙爽，四界講彼個人的歹話，甚至造謠言傷害人，這個造謠言的人是咱社會的病毒。咱可以100%確定，蔡英文詐騙集團無影有真正去瞭解：彭文正作論文門節目，是呣是為著賺錢無顧媒體倫理？1450若是呣知頭呣知尾隨蔡英文詐騙集團黑白論斷彭文正，按呢著是無注意著持守「自尊」的人，會妨礙台灣成做進步的正常社會。

關於：若彭文正行入之那黨中常會演講，立場著會幌。嘿完全是予意識形態扭曲的判斷，並無經過理性的思考。要判斷彭文正是呣是立場有幌，幌做反台灣獨立、反人民自決，必須觀察究竟彭文正在之那黨中常會，做了啥代誌，講了啥話，咱才會當有客觀的資訊做理性的判斷。

事實是，彭文正在之那黨中常會，是就伊挖「論文門」弊案的經驗談新聞自由，是真好閣真有教育意義的議題，根本無違反或改變伊「台灣獨立、人民自決」的立場。除了被指名詐騙學位的蔡英文，和伊導頭的詐騙集團祙爽以外，其他有啥人有面子，敢徛出來罵講，彭文正有改變伊對「論文門」的一貫立場：暴露蔡英文詐騙學位任職，打擊蔡英文濫權掩蓋犯罪行為，以及譴責蔡英文破壞新聞自由。去演講這種伊一直堅持的信念和價值，根本無改變立場的問題。

賴清德2014年6月去之那訪問之時，初7和上海復旦大學師生座談，公然指出：台獨是台灣人的極大共識。無任何正經的台灣人會亂講，賴清德去之那立場有幌來幌去。顛倒是在場的共產黨員，若尻川坐著火炭，頭殼劇烈搖來搖去。仝款，彭文正行入之那黨中常會演講，伊台灣人正當的立場原在，顛倒是聽蔡英文白賊來白賊去的1450，頭殼灰颯颯幌來幌去。

2018年3月初8，蔡英文帶領一群赤藍權貴去軍情局，主持戴笠紀念館重修落成。赤藍權貴事後興奮公開讚美伊：一踏入門著一直向靈位頕頭致敬，司儀著還未吼行禮哩！戴笠所組織和訓練的手下特務，在台灣屠殺、迫害不計其數的台灣先賢志士。真奇怪，1450按怎攏祙感覺蔡英文去遐，做彼種動作是改變立場。若按呢，表示1450明明知影蔡英文原本著是：敬畏赤藍，反台灣人的政治撈仔嘛！

蔡英文當日聽簡報了後，嘛指示軍情局著將紀念館適度開放。若照1450被英文病毒感染的思想方式，入去參觀戴笠紀念館了，立場攏變做「敬畏赤藍，崇拜屠殺台灣先賢志士的赤藍殺手」，攏變做台灣民族的敵人，這咁是1450追求的台灣悲劇哩？

蔡英文是台灣歷史上，上祙見笑的騙仙仔和政治撈仔：自稱有1.5個博士學位；1983年退學轉來台灣，著開始騙講自己是LSE博士；騙到連自己著祙記得當初論文題目是黑白填啥。這種掌政治權力的惡徒，厚面皮告人閣講五四三，若在進步社會，早著予民眾擲臭鞋仔擲到走無路！