美國總統川普在白宮發表2020年勞工節演說時表示，美國就業市場正在以歷史上最快的速度復甦，美國將成為全球製造業超級大國。圖／擷自白宮

美國總統川普在白宮發表2020年勞工節演說時表示，美國就業市場正在以歷史上最快的速度復甦，美國將成為全球製造業超級大國，永遠地結束對中國的依賴。川普總統還說，如果美中真的不做生意了，美國也不會吃虧。

川普表示，在他的領導下，預期明年將是美國經濟歷史上最偉大的一年。已經有人開始認為，我們的經濟復甦將程序出一個「V」形，而且「可能是一個超級V」。只要看看美國的股市，就知道在某些情況下已經創造了記錄。

川普總統說：「世界上沒有哪個國家像美國一樣，我們現在已經做到了徹底的能源獨立。而且，在2021年的頭10個月裡，我們將創造1000萬個新的就業機會。」

川普總統於上星期五發表2020年勞工節書面公告說：「從我上任的第一天起，我的政府就採取行動，為經濟增長、就業和繁榮創造環境。 美國在建立了世界上最偉大的經濟體之後，我的政府將再次這樣做。 在所有美國勞動者安全返回工作崗位之前，我們不會休息。」

美國勞工統計局上週五報告了好於預期的數字：美國8月份新增了近140萬個工作崗位。川普星期一早些時候在推特上寫道：「就業數字和經濟復甦，看起來都很棒。勞工節快樂！」

140萬個新增就業崗位，對於正在慶祝勞工節的美國公眾來說是一個令人振奮的驚喜；儘管這個數字仍然比7月份的170萬個和6月份新增的480萬個就業崗位要低一些。

美國目前的就業市場，比新冠狀疫情大流行前少了大約1100萬個工作崗位。但是，從積極的方面看，失業率從4月份的近15%的高點，下降至8月份的8.4%左右。

美國幾乎已經收回了在新冠疫情大流行期間失去的2200萬個工作崗位的一半。美國副總統彭斯說：「對於美國工作和工人來說，這是又一個好日子。」彭斯認為，美國勞工局報告的數字是「美國正在全面恢復的真正證據」。

川普總統在演講中提出了對美中兩國經濟「脫鉤」的想法。他表示，脫鉤是個「有意思」的字眼。如果美中兩國真的不做生意了，美國也不會吃虧。川普說：「我們目前損失數十億美元；如果我們不與中國做生意，我們就不會損失這數十億美元。」

關於正在全球流行的新冠病毒疫情，川普總統表示，美國政府推出的快速新冠疫苗研發計劃「曲速行動」將很快終結新冠病毒疫情大流行。美國率先推出的突破性療法，使得新冠病毒感染的死亡率從4月份時的水平降低了85%。