我兒MICHAEL三歲時，他乾爹送給他一顆鴕鳥蛋，於是他計畫孵出牠，每天用大毛巾包裹在肚子上，不論是在家、外出，甚至睡覺的時候。示意圖／Pixabay

我兒MICHAEL三歲時，他乾爹送給他一顆鴕鳥蛋，於是他計畫孵出牠，每天用大毛巾包裹在肚子上，不論是在家、外出，甚至睡覺的時候。

日子一天天過去，那年的暑假，他由高雄到台北住在他二舅家渡假，二舅家有二個小表妹可以和他玩耍，又有舅媽悉心照顧，日子過得很開心。某日他準備和二舅一家人外出的時候，舅媽心疼他瘦弱的身軀上包裹著那顆「龐大的」鴕鳥蛋很辛苦，因而不准他孵著蛋外出，他那幼小腦袋瓜只想到將鴕鳥蛋藏在棉被櫃中，用棉被層層地裹住保溫﹔接下來，他玩瘋了，忘了他的鴕鳥蛋。

有一天，他舅媽嗅到到家中有一股說不出的腐臭味，於是依尋味道，找到了那顆已經腐臭破碎的駝鳥蛋，污染了她一整櫃珍貴的棉被、毛毯….，接下來便是換來他舅媽的尖叫聲，最後所有的棉被、毛毯….被全數丟掉。我在高雄接到電話時是捧腹大笑，最後安慰他舅媽，我買新的賠償她，這是他的第一顆鴕鳥蛋孵化計畫宣告失敗。

開學後，他回到高雄，他乾爹知道後又去找了一顆鴕鳥蛋送他，他又繼續他的孵蛋計畫，有了上次失敗的經驗，這次格外的小心。就在一次我們母子倆回到台南探望他的外公、外婆時，由於天氣炎熱，他流了滿身大汗，我建議他去沖個澡，他卸下鴕鳥蛋，沖完澡，我幫忙把蛋纏裹在他肚子上的時候，一不留神，鴕鳥蛋就掉在大理石的地板上，煞那間，時間好像凝固住了，我們母子倆全嚇傻，拿起鴕鳥蛋，發見已經破裂，我整個心揪住，不知怎麼辦，這時我老媽正在做晚飯，她拿了一個大碗，把蛋打開倒出整個蛋黃和蛋清，加上蔥花，炒成蔥花蛋，這時我兒MICHAEL突然癱倒在沙發上放聲大哭，從他出生後，我沒見過他如此傷心過，他一直哭、一直哭，許久不能停止，我卻在一旁狂笑不已，我愈笑，他愈是放聲大哭，我只好強忍住笑陪伴他。寫至此，我依然禁不住笑顏，只要一想起當時的好笑情境，便能撫平我所有辛酸苦辣的生活衝擊。

最近我問他，可還記得他孵鴕鳥蛋往事，他說：「怎能忘得掉？只是沒有想到鴕鳥蛋的蛋黃居然如此巨大！」我特別記下我們母子倆的生活雜品，免得有一天我忘了我們曾經擁有這麼美好的往事。

這件事也影響了他的人格特質，他非常的尊重生命，尊重女性，他知道懷孕之苦，因而是一個懂得孝順父母和繼母的好兒子。我是個老師，看著我兒MICHAEL的成長，我確信有一天，他會是個好爸爸，好丈夫，而且更加確信「教育」比「遺傳」重要。



MICHAEL孵鴕鳥蛋的經歷影響了他的人格特質，他非常的尊重生命，尊重女性，他知道懷孕之苦，因而是一個懂得孝順父母和繼母的好兒子。圖／作者提供