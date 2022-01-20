神經內、外科加護病房，主要收治腦中風或頭部外傷等腦損傷的病人，臨床上常見嚴重部腦損傷病人在經過急性期積極治療後仍未恢復意識，但病情穩定已進入呼吸器脫離階段，此時家屬就需面臨困難的決策：選擇讓病人氣切——進入漫漫無期的照顧，並期待病人有一天能清醒過來；還是選擇拔管——尊重病人的疾病自然發展。這些令人陷入掙扎且兩難的事件，經常在我們的加護病房上演。

每一個嚴重腦損傷的病人對其家屬來說都是何其珍貴的，看著病人深受病痛之苦，家屬盡是心疼與不捨，此時的思緒更是混亂的，每當家屬含著眼淚與護理師四目交接時，令人十分揪心，也讓護理師們與醫療團隊萌生希望可以為病人及家屬多做些什麼的想法，因此，一群有著共同思維的跨領域同仁就組成一個團隊，希望藉由醫病共享決策SDM，來協助家屬做這個困難的決策，而我很幸運的能一同參與。

「因為愛你，所以尊重你對生命價值的想法，希望能為你做最好的選擇」，這是多數家屬所期望的，但這談何容易！身為ICU護理師的我，在十多年前也曾歷經這般困難的抉擇，摯愛的奶奶處於嚴重腦損傷，到底要不要做氣切繼續著長期臥床，抑或拔掉氣管內管順其自然，生病住院前的她是那麼注重養身、那麼的愛漂亮，我與其他家人到底該怎麼幫她做決定呢？當時並沒有這種醫病共享決策的概念來協助我與我的家人，這般內心的掙扎，沒有經歷過的人是不會了解的。當時在子女們意見分歧之下，做出了氣切的決定，事後看到至親，臥床受苦，我們都很難過，而後悔當初的決定。而家人，也因為這次的決定，而鬧得不愉快。

我們醫病共享團隊在推動初期，為解決「醫病資訊的不對等」造成認知、溝通上的鴻溝，並提升溝通的效率，團隊成員們絞盡腦汁、激發創意，製作包括3D列印輔具與半身立體模型、建置醫病共享決策平台（以QR code連結）、製作嚴重腦損傷醫病共享決策手冊，並藉由醫病共享家庭會議協助家屬做決策。在經過上述努力的過程，我們曾經幫助過約40個家庭進行決策，他們在決策後兩個月的追蹤訪談中，無論是做了什麼決定，都表示對當初所做的決策感到「不後悔」，更有家屬表示我們醫療團隊能夠換位思考、真正且真誠的協助他們解決最困難的問題，令他們非常的感激。此外，這樣的SDM過程，也讓家屬感受到，加護病房不再只是急救的冰冷空間，更有著協助家屬解決困難與穩固家庭凝聚力的溫暖氛圍。透過醫病共享決策（Shared Decision Making, SDM）的推展，真正實現了以關懷為核心的溝通，我們因此受到許多家屬的感謝，這也是對醫療團隊最大的肯定！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台